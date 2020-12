Austrija oplakuje Herr Otta, pogledajte što tamošnji mediji pišu o njemu

„Preminula trenerska legenda Otto Barić“, „Otto Barić umro od koronavirusa“, „Preminuo kult-trener – Otto Maximale“, „ U 87. godini od posljedica koronavirusa preminuo Otto Barić“, samo su neki od naslova u austrijskim medijima koji su u nedjelju u svojim večernjim izvještajima prenijeli tužnu vijest da je u Zagrebu preminuo Otto Barić, poznat kao „Otto Maximale“, jedan od najuspješnijih austrijskih trenera svih vremena i bivši izbornik austrijske, ali i hrvatske nogometne reprezentacije.

Gotovo svi mediji, neki više neki manje pišu o njegovim veličanstvenim nogometnim uspjesima, posebice s bečkim Rapidom s kojim je osvojio tri austrijske Savezne lige, a igrao je i finale Kupa pobjednika kupova 1985. godine, te sa Salzburgom s kojim je došao do europskog finala, Kupa UEFA 1994., a tamo je osvojio i dvije Savezne nogometne lige.

„Sedam puta pobjednik“, navode mediji i podsjećaju da je legendarni Otto Barić rođen u Eisenkappelu u južnoj austrijskoj pokrajini Koruškoj,te kako je ovaj najomiljeniji Austrijanac među Hrvatima odrastao u Zagrebu, gdje je i umro. „U Hrvatskoj, svojoj domovini“, navode austrijski mediji.

Austrijski dnevni list „Die Presse“ podsjeća na Barićevo životno geslo: „maksimalno“, po kojem su ga i prozvali „Otto Maximale“. Pojašnjava kako je upravo taj Barićev nadimak 80. i 90.-tih godina prošlog stoljeća bila među navijačima krilatica. Također citira njegove riječi: „Trebam igrače maksimalno željne pobjede i maksimalno slavohlepne“.

List dodaje kako je „kult-trener Otto Maximale“ bio izbornik austrijske nogometne reprezentacije od travnja 1999 do studenoga 2001, hrvatske od 2002. do 2004, a albanske od srpnja 2006. do studenoga 2007., i da je to bio posljednji Barićev trenerski angažman, nakon čega je polako pao u zaborav.

„Kleine Zeitung“ piše kako je legendarni Otto Barić, koji je svoju trenersku karijeru započeo 1964. godine u NK Lokomotiva u Zagrebu svojim 30-godišnjim trenerskim radom i velebnim uspjesima obilježio nogomet u Austriji. Vezano uz to list prenosi reakcije nekih od igrača kojima je Barić bio trener i ljudi iz uprave klubova koje je trenirao, posebno ističući kako je „Otto Maximale“ najveće uspjehe slavio s bečkim Rapidom te Salzburgom.

„Bio je fantastičan analitičar, koji je odmah prepoznao jakosti i slabosti protivnika, vješto ih odmah projicirajući na vlastitu momčad“, rekao je Markus Schopp koji je igrao za austrijsku nogometnu reprezentaciju, ustvrdivši: „Vidjelo se je da je nogomet bila Barićeva najveća ljubav“.

„On je bio unikat nogometne scene, i svojim je uspjesima dao pečat našem nogometu. ... Njegova genijalnost se je sastojala u analizi momčadi i zatim analizi svakog pojedinca iz momčadi kako ga napraviti još boljim“, rekao je nogometaš Otto Konrad.

Predsjednik NK Strum iz Graza Christian Jauk je rekao kako je upravo Otto Barić „doveo u Austriju ofenzivni nogomet“. Dodao je kako ga s njim povezuje „vrlo osobna priča“:

„On je doveo Sturm do prvog jesenjeg prvaka te vice-prvaka, i to još dok sam ja bio na tribinama kao navijač“, napomenuo je čelnik Sturma.

Poznati igrač bečkog Rapida Hans Krankl je za „Sky“ rekao da kada je danas čuo tužnu vijest o smrti Otta Barića, koji je bio i njegov omiljeni trener „da se je sav naježio“.

„Bio je jedan od najboljih trenera i super čovjek“, ustvrdio je bivši Rapidov igrač, izrazivši zahvalnost da je imao priliku biti Barićev učenik i suputnik.

Svi austrijski mediji kao izvor vijesti o Barićevoj smrti navode „Večernji list“. Austrijska televizija ORF ističe kako je preminula „trenerska legenda Otto Barić“ u bogatoj 13-godišnjoj nogometnoj karijeri sedam puta osvojio naslov prvaka s tri austrijska kluba i austrijski nogomet plasirao u međunarodne vode.