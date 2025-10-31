Auger-Aliassime došao na korak do ATP Finala

Najbolji kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime (ATP - 10.) plasirao se u polufinale dvoranskog ATP Masters 1000 turnira u Parizu pobijedivši predstavnika Monaka Valentina Vacherota (ATP - 40.) sa 6-2, 6-2, a time je ostao u igri i za plasman na ATP Finale u Torinu.

Na putu do četvrtfinala u pariškoj La Defense Areni Auger-Aliassime je u sva tri meča morao nadoknaditi set zaostatka, ali u četvrtfinalnom dvoboju je potpuno kontrolirao zbivanja na terenu protiv senzacionalnog osvajača šangajskog Mastersa i tako prekinuo Vacherotov niz od deset pobjeda na najvišoj razini natjecanja na ATP Touru.

Kanađanin će po drugi put igrati u polufinalu pariškog Mastersa, na kojem ga je prije tri godine, dok se još igralo u Bercyju, u toj fazi turnira zaustavio Danac Holger Rune.

U subotu će njegov suparnik biti pobjednik četvrtfinalnog dvoboja između Australca Alexa de Minaura i Kazahstanca Aleksandera Bublika.

Uoči polufinala, 25-godišnji Kanađanin ima 90 bodova manje od Talijana Lorenza Musettija koji se nalazi na osmom mjestu "Utrke prema Torinu", posljednjem koje donosi nastup na ATP Finalu (9. do 16. studenoga). Plasmanom u finale pariškog Mastersa Auger-Aliassime bi po drugi put u karijeri izborio nastup na završnom turniru osmorice najboljih tenisača u sezoni, nakon premijere koju je imao 2022.

ATP 1000 Pariz - četvrtfinale

Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Valentin Vacherot (Mon) 6-2, 6-2