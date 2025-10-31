Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
ATP Pariz

Auger-Aliassime došao na korak do ATP Finala

Malaga: Polufinale David Cupa, Lorenzo Musetti - Felix Auger-Aliassime
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
31.10.2025.
u 23:01

Na putu do četvrtfinala u pariškoj La Defense Areni Auger-Aliassime je u sva tri meča morao nadoknaditi set zaostatka, ali u četvrtfinalnom dvoboju je potpuno kontrolirao zbivanja na terenu protiv senzacionalnog osvajača šangajskog Mastersa i tako prekinuo Vacherotov niz od deset pobjeda na najvišoj razini natjecanja na ATP Touru.

Najbolji kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime (ATP - 10.) plasirao se u polufinale dvoranskog ATP Masters 1000 turnira u Parizu pobijedivši predstavnika Monaka Valentina Vacherota (ATP - 40.) sa 6-2, 6-2, a time je ostao u igri i za plasman na ATP Finale u Torinu.

Na putu do četvrtfinala u pariškoj La Defense Areni Auger-Aliassime je u sva tri meča morao nadoknaditi set zaostatka, ali u četvrtfinalnom dvoboju je potpuno kontrolirao zbivanja na terenu protiv senzacionalnog osvajača šangajskog Mastersa i tako prekinuo Vacherotov niz od deset pobjeda na najvišoj razini natjecanja na ATP Touru.

Kanađanin će po drugi put igrati u polufinalu pariškog Mastersa, na kojem ga je prije tri godine, dok se još igralo u Bercyju, u toj fazi turnira zaustavio Danac Holger Rune.

U subotu će njegov suparnik biti pobjednik četvrtfinalnog dvoboja između Australca Alexa de Minaura i Kazahstanca Aleksandera Bublika.

Uoči polufinala, 25-godišnji Kanađanin ima 90 bodova manje od Talijana Lorenza Musettija koji se nalazi na osmom mjestu "Utrke prema Torinu", posljednjem koje donosi nastup na ATP Finalu (9. do 16. studenoga). Plasmanom u finale pariškog Mastersa Auger-Aliassime bi po drugi put u karijeri izborio nastup na završnom turniru osmorice najboljih tenisača u sezoni, nakon premijere koju je imao 2022.

ATP 1000 Pariz - četvrtfinale

Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Valentin Vacherot (Mon) 6-2, 6-2

Ključne riječi
tenis Felix Auger-Aliassime

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja