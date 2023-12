Aston Villa nakon Cityja srušila i Arsenal, novo poniženje Uniteda

Nogometaši Aston Ville nastavili su svoju bajkovitu sezonu u Premier ligi, oni su u susretu 16. kola na svom Villa Parku svladali Arsenal sa 1-0 (1-0) te se tako primakli na samo dva boda zaostatka od vodećeg Liverpoola.

Tri dana nakon što je na istom mjestu svladala prvaka Manchester City s minimalnih 1-0, Villa je istim rezultatom nadigrala i doprvaka Arsenal za svoju 15. uzastopnu domaću pobjedu. Strijelac jedinog gola bio je McGinn već u 7. minuti.

Pred sam kraj utakmice Havertz je uspio poslati loptu u domaću mrežu, ali sudac Gillett je poništio pogodak zbog igranja rukom. Na snimci se vidi kako su rukom igrali i Havertz i branič domaćih Cash, a nakon dugotrajne provjere putem VAR-a procijenjeno je kako je prvi rukom ipak igrao Havertz.

Treća Aston Villa sada ima 35 bodova, jedan manje od drugog Arsenala, a dva manje od vodećeg Liverpoola koji je ranije u subotu kao gost svladao Crystal Palace sa 2-1 (0-0) uz besramnu pomoć suca Madleya. Palace je poveo golom Matete iz kaznenog udarca u 57. minuti, prethodno je Quansah u svom kaznenom prostoru po nogama udario upravo Matetu, a Madley je na bijelu točku pokazao tek nakon nekoliko minuta i reakcije VAR-a. Madley je opet na scenu stupio u 75. minuti kada je za jedan bezazleni prekršaj na suparničkoj polovici isključio Ayewa. Vrlo je upitno je li uopće bilo prekršaja, a Madley je Ayewu pokazao drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton, a Liverpool je u preostalom vremenu s igračem više preokrenuo. Odmah u 76. minuti Salah je poravnao da bi u prvoj minuti nadoknade Elliott kompletirao preokret.

Engleski nogometni velikan Manchester United pretrpio je još jedno poniženje izgubivši na svom Old Traffordu od Bournemoutha sa čak 0-3 (0-1). Bournemouth je do prednosti stigao već u 5. minuti golom Solankea, a u nastavku su Billing u 68. i Senesi u 73. minuti potvrdili prvu pobjedu "trešnjica" na Old Traffordu u povijesti.

Ovom pobjedom Bournemouth je skočio na 13. mjesto ljestvice sa 19 bodova, dok je United šesti sa 27 bodova, ali i već sedam prvenstvenih poraza ove sezone.

REZULTATI 16. KOLA,

Subota:

Crystal Palace - Liverpool 1-2 (Mateta 57-11m / Salah 76, Elliott 90+1)

Brighton and Hove Albion - Burnley 1-1 (Adingra 77 / Odobert 45)

Manchester United - Bournemouth 0-3 (Solanke 5, Billing 68, Senesi 73)

Sheffield United - Brentford 1-0 (McAtee 45+1)

Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest 1-1 (Cunha 32 / Toffolo 14)

Aston Villa - Arsenal 1-0 (McGinn 7)

Nedjelja:

Everton - Chelsea

Fulham - West Ham United

Luton Town - Manchester City

Tottenham Hotspur - Newcastle United