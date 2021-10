ANKETA Sviđa li vam se novi dres Dinama? Povezan je s jednim bitnim povijesnim trenutkom

Dan nakon 3:0 pobjede protiv Genka u Europskoj ligi podno maksimirskih tribina predstavljen je Dinamov treći dres za sezonu 2021/22. Ovaj dres je svijetlo plave boje, odnosno nebesko plave boje, pojašnjavaju iz Dinama.

U foto kampanji sudjelovali su igrači Bruno Petković i Mislav Oršić te nekoliko navijačica i navijača Dinama.

Kao što je ranije najavljeno, Dinamo će ove sezone dresove posebno vezati za svoju bogatu povijest pa tako i ovaj. Prvu utakmicu u plavoj kao svojoj službenoj boji purgerski je klub odigrao upravo u svijetloplavoj nijansi, i to prije točno 102 godine. Bilo je to 13. travnja 1919. godine, i to baš na maksimirskom travnjaku, a suparnik je bio engleski York Lancaster. U toj je kombinaciji, primjerice, Gradjanski pobijedio i Barcelonu u gostima 1923. godine.

Foto: GNK Dinamo

Dres službenog naziva "Third 21-22" bit će u prodaji od subote 2.10. u oba Dinamova fan shopa te u web shopu. Cijena dresa za odrasle iznosi 399 kuna, dok je cijena dječjeg dresa 299 kuna. Premijera dresa bit će na utakmici 11. kola HT Prve lige između Dinama i Hrvatskog dragovoljca, u nedjelju 3.10. u 17 sati na stadionu Maksimir.

Iz Dinama javljaju:

Svaki kupac novog dresa u fan shopovima u subotu i nedjelju dobit će na poklon dva kupona za utakmicu Dinamo - Hrvatski dragovoljac koje može zamijeniti za ulaznice na Ticket pointu unutar radnog vremena.

Foto: GNK Dinamo