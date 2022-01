Ancelotti jednom rečenicom objasnio koliko Modrić znači Realu: Ovo još nitko nije doživio

Ako je ijedan igrač u povijesti Reala bio obožavan, onda je to Luka Modrić. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, doduše, još nije potpisao novi ugovor s kraljevskim klubom, ali to je samo pitanje vremena. Pristao je Luka i na manja primanja, a Španjolci su uzviknuli: Dajte mu neka igra koliko god hoće!



Sadašnji ugovor mu traje do kraja lipnja, a svi samo čekaju kada će ga produžiti. Poznati novinar Fabrizio Romano otkriva kako bi Modrić trebao uskoro potpisati s Realom do 2023. godine, a to potvrđuju i riječi trenera Ancelottija, koji kaže:

"Luka Modrić nije još potpisao produljenje, ali on praktično ima doživotni ugovor s Real Madridom!"

Carlo Ancelotti confirms: “Luka Modrić has not signed the contract renewal yet, but he practically has a lifetime contract with Real Madrid”. ⚪️⏳ #RealMadrid



