Ako ne bude prvak, Dinamu prijeti ozbiljan problem. Moći će ga riješiti samo na jedan način

Hajduk je šest, a Rijeka čak sedam koraka ispred Dinama na ljestvici, a još nas 90 minuta nogometa dijeli od drugog prolaznog vremena u ovosezonskom izdanju HNL-a. Kada Mateo Erceg odsvira kraj nedjeljnog derbija što će na Maksimiru početi u 15 sati, bit će to i kraj druge trećine pomamnog trka za titulom prvaka Hrvatske. U moru povijesnih, kolosalnih, odlučujućih i tkoznakakvih trenutaka, ova bi sezona zaista mogla imati zanimljiv afternath. Naročito ako se dogodi da Dinamo ne osvoji naslov prvaka.

Po planu kojeg su u prosincu usvojila sva klupska upravna tijela, budžet Dinama za 2025. godinu je 67 milijuna eura. Astronomska je to cifra, vjerojatno na razini svih ostalih devet HNL-klubova zajedno. Skupe ugovore, posredstva prilikom transfera, kompletan pogon, treba i servisirati. Tu je prednost, ali i problem u slučaju rezultatskog posrtaja.

Što će biti ako Dinamo ne bude prvak ovoga proljeća? Pitaju se to mnogi navijači, dok zbrajaju utržak od ovosezonskog nadmetanja u Ligi prvaka. Ples sa zvijezdama na Maksimir je u blagajnu utočio po prilici 40 milijuna eura svježeg novca. Ta će se brojka, kolika je ona točno, znati na kraju sezone kada UEFA podvuče crtu pod marketinške aktivnosti svih klubova. No jasno je da je dvije trećine Dinamovog proračuna osigurano kroz prebogati kolač kojeg kusaju samo najbolji u Europi. A Dinamo, koliko god jak koeficijent i europski ugled u nekom trenutku imao, tamo nema zagarantirano mjesto.

UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:



Liverpool's defeat means they're just short of €100m

Inter the second one to breach €90m, Arsenal and Barcelona very close to it

Lille close to €80m

Plavi ga moraju izboriti kroz nadmetanje u HNL-u. A tamo, kako rekosmo, Rijeka i Hajduk opako bježe. Ne samo to, mogli bi bježati i za još više nakon nedjelje i prolaska kroz dvije trećine sezone. Ne pobijedi li, raštimanom plavom stroju prijeti donedavno nezamisliv scenarij. Rijeka u slučaju pobjede nad Goricom može Dinamu odmagliti na okruglih 10 bodova prednosti. Deset.

Automatski, jasno, to bi značilo da će i Hajduk otići na plus devet u odnosu na branitelje dvostruke krune. A onda? Tko zna...

Ostat će, kažu oni do kraja uvjereni u Dinamov trijumf i plavo proljeće na Trgu bana Jelačića, 12 kola do kraja. Dinamu u zadnjem prvenstvenom krugu na Maksimir dolaze Osijek i Rijeka, s Hajdukom se igra na Poljudu, no to je manje važno, a ostale "bumo valda dobili, kaj ne?" Sve je manje onih koji tako misle ili se barem uvjeravaju u takav scenarij.

Ne bude li prvak, Dinamo može izravno u skupine, ali ne one koje si priželjkuje. Može direktno u Europsku ligu. Ali tada mora navijati za to da Rijeka uzme dvostruku krunu. Dinamu za Europsku ligu neće biti dovoljno niti drugo mjesto u HNL-u ako kup ne uzme Rijeka i tako pravo nastupa u Europskoj ligi da drugoplasiranom Dinamu. Za sve ostalo tu je dobra stara - Konferencijska liga.

A tamo, da se narodski izrazimo, Rundekov "treći svijet" skuplja mrvice sa stola bogataševa. Dok se ulazak u skupine Lige prvaka nagrađuje sa 18.6 milijuna eura u tvrdom kešu, isti takav doseg za Europsku ligu iznosi 4.31, a za Konferencijsku ligu vrijedi tek 3.17 milijuna eura. Puno, puno manje vrijedi i svaka pobjeda, odnosno neodlučeni rezultat, marketinški udio i onaj po koeficijentu, tako da osvajač Konferencijske lige ne dođe ni blizu desetak milijuna eura. Sića...

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per 36 clubs in the Conference League.



FCK leading the table in front of Chelsea and Fiorentina thanks to playing 2 more qualifying rounds.



Money is significantly lower than in Europa League.

I kako onda, ako ne osvoji titulu, a samim time i ne uđe u Ligu prvaka, da Dinamo zatvori proračun? Jednostavno, prodajom igrača. Za ovo ljeto imaju siguran cash flow odlascima Sučića i vrlo vjerojatno Baturine uz možda još pokoji poslić sa strane. A što onda? Nećemo sada dublje ulaziti u prodajne potencijale mladića koji će tražiti neki novi iskorak u 2026. ili 2027., ali jasno je da bi Dinamo morao ozbiljno prionuti onome što od pamtivijeka rade ostali naši klubovi - prodavati da bi preživio.