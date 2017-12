Zvonimir otvorio pitanje za pola milijuna, znao je odgovor, ali novac nije osvojio

U večerašnjemu izdanju popularnoga HRT-ova kviza Šifra natjecatelj Zvonimir Matić, ponudivši točne odgovore na svih petnaest postavljenih pitanja, uspio je doći u priliku odgovarati i na posljednje pitanje, vrijedno pola milijuna kuna.

Zvonimir Matić peti je natjecatelj u Šifri koji je uspio doći do posljednjega pitanja, ali i prvi koji je na njega ponudio točan odgovor. U tome je zadatku trebalo poredati četiri glumca iz prvoga nastavka televizijske serije Velo misto po redu pojavljivanja. Zvonimirova šifra 2143 bila je točna, no Zvonimir u taj odgovor nije bio potpuno siguran, pa je odustao i otišao kući sa 125 000 kuna. Dotada je gotovo suvereno prošao sve prepreke, snalazeći se izvrsno u najširemu rasponu tema: od pitanja o Trainspottingu i izračunavanja postotaka u prvome krugu, preko pitanja o Troji i Prijamovu blagu te Mljetskim jezerima u drugome krugu, sve do pitanja o članicama Europske unije i Isusovim apostolima u trećemu krugu igre. „Iako izreka kaže da mudrost počinje sa sumnjom, ipak ne sumnjamo da će

Zvonimir mudro potrošiti zarađeni novac”, istaknuo je urednik kviza Šifra Igor Grković.

Inače, godina na izmaku bila je veoma uspješna za natjecatelje u kvizovima na Hrvatskoj radioteleviziji, a mladi su kvizaši u listopadu i studenome u tri navrata osvojili gotovo pola milijuna kuna. Krajem listopada u uzbudljivoj igri u kvizu Šifra student geografije i povijesti Tvrtko Pleić iz Donjega Miholjca otvorio je pitanje za pola milijuna kuna. Iako je kući otišao sa 125 000 kuna, u igri punoj preokreta postao je treći natjecatelj Šifre koji je otvorio polumilijunsko pitanje. Nevjerojatno napeto bilo je i 16. studenoga u 556. izdanju Potjere, koje je završilo pobjedom tročlane ekipe koja je lovcu uspjela pobjeći s čak 240 000 kuna, što je u pet sezona toga HRT-ova kviza jedan od najviših osvojenih iznosa. U pobjedničkoj ekipi bili su Ivana Lovrek, magistrica filozofije i pedagogije iz Osekova, Branko Bešenić, časnik Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Koprivnice te student Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Fabijan Čorak.

Pothvat studenta Tvrtka Pleića uspjela je ponoviti psihologinja Miljenka Ivec iz Novoga Marofa u petnaestome ovosezonskom izdanju HRT-ova kviza Šifra, otvorivši također pitanje za pola milijuna kuna. U razmjerno kratkome vremenu uspjela je ponuditi točne odgovore na svih petnaest postavljenih pitanja i doći do polumilijunskoga zadatka. Odustala je na vrijeme i kući odnijela 125 000 kuna. Nakon večerašnje sjajne igre Zvonimira Matića u kvizu Šifra natjecatelji su u HRT-ovim kvizovima ukupno osvojili više od 600 000 kuna, što je najveći osvojen iznos u jednoj sezoni. Snimka večerašnje emisije dostupna je s pomoću multimedijske usluge HRTi.