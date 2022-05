Zvijezde Radioheada dolaze u Zagreb kao The Smile na početak europske turneje

Pjevač Thom Yorke i gitarist Jonny Greenwood superzvijezde su suvremenu rock scenu, prednje figure grupe Radiohead, jednog od najvećih rock bendova današnjice. Obojica sa postavom The Smile stižu u Zagrebu na prvom koncertu europske turneje 16. svibnja i ovdje će boraviti nekoliko dana, pripremajući se u Hali za predstojeću turneju, da bi iduće večeri nastupali u bečkom Gasometeru. Otprilike kao Nick Cave s trojkom The Grinderman 2005., u vrijeme dva nastupa u Lisinskom, Yorke i Greenwoodu u Zagrebu kontemplirati će nekoliko dana prije početka turneje i provjeravati lokalnu ponudu specijaliteta srednjoeuropske franšize "Made in Croatia".

U eri povijesnih reizdanja i cimanja nostalgičnih žica masovne publike, već je i razdoblje od prije dvadesetak godina dovoljno daleko za revalorizaciju nekih albuma. Pogotovo ako su bili značajni i prijelomni poput "Kid A" i "Amnesiac" Radioheada, koji su se nedavno pojavili u novom izdanju "Kid A Mnesia" s neobjavljenim snimkama. No, umjesto turneje s Radioheadom na kojem bi punili najveće prostore, Yorke i Greenwood odlučili su se za nešto slobodnom i avanturističkom turneju s novim projektom The Smile.

A kako su "Kid A Mnesia" i zanimanje za The Smile pokazali, sve samo ne amnezija može dočekati važne radove Radioheada koji su i tada ispravno protumačeni kao mjesto, prijelom, da ne velimo "udes" na kojem je Radiohead krenuo drugačijim putem. Tada se još nije znalo kojim, ali, gledano s današnje daljine jasno je da su hrabrim potezima nakon "Kid A" i "Amnesiac" Thom Yorkea, Jonnyja Greenwoda i društvo dogurali daleko. Nisam usput ostali alternativno ime, nego ultra popularan sastav čiji brzi izleti u eksperimentu, i glazbeni i izdavački, nikada nisu naštetili statusu benda koji je nastupao pred desecima tisuća ljudi, usprkos ambiciozne glazbe koju su nudili.

Radiohead bi na koncu mogao ispasti najutjecajniji sastav odvijao se iz devedesetih godina. Znajući koliko su izravnih i skrivenih sljedbenika posijali u zadnjih par godina - a Coldplay na početku su bili valjda najuspješniji primjer - ne može se poreći da je radna matrica Thoma Yorkeya, Jonnyja Greenwooda i društva bila vrlo probojna. Greenwood je u popisu velikih zasluga za filmsku glazbu nedavno uknjižio i glazbu za australski film "The Power of the Dog" redateljice Jane Campion, koja je imala najviše nominacija za nagradu Oscar.

Dolazak The Smile ekskluzivan je nastavak inozemnih gostovanja nakon pandemije i nedavnog koncerta Franze Ferdinande u malom Domu sportova. Dapače, The Smile su trenutno najzanimljivija ponuda svjetske rock scene, a to što će se u Zagrebu održati premijerni koncert može se ubrojiti u vrhunske kulturne sezone ove godine koji će teško biti nadmašen.

Nedavno smo u Zagrebu drugi put imali priliku vidjeti balet "Radio & Juliet" u Vatroslavu Lisinskom, a svi koji uspiju ući u Halu 16. svibnja vidjet će i čuti muzičare zaslužne što su se Radiohead u zadnjih 30 godina pretvorili u jednu od najznačajnijih rock postave suvremene rock scene. Najava dolaska The Smile vjerojatno je razvukla golem osmijeh na lice poklonika Radioheada, a ima ih više nego dovoljno da napune Halu koja prima oko 3000 ljudi. Radiohead je preveliko ime da se domaća publika fanatično ne odazove mogućnosti vidjeti dvojicu glavnih protagonista grupe, s bubnjarem Tomom Skinnerom iz grupe Sons Of Kemet koji im se pridružio ovom prilikom. Iako su odsvirali dva uvodna nastupa u Londonu, od kojih je prvi prenošen streamingom, zagrebački koncert prvi je "pravi" na tromjesečnoj turneji,

Imao sam prilike četiri puta gledati koncerte Radioheada unazad petnaestak godina, od dva nastupa u francuskom Nimesu 2012. u najvećoj učuvanoj starorimskoj areni koja prima 18 tisuća posjetilaca, te u Rimu i Firenzi, a dvaput i Thoma Yorkeja - sa supergrupom Atoms For Peace 2013. u kojoj mu se pridružio Flea iz Red Hot Chili Peppers, te 2019. na zadnjoj turneji u Italiji kad je promovirao samostalni album "Anima".

I s Radiohead i na samostalnim projektima teško se moglo naći ikakvih zamjerki, jer radi se o ozbiljnim autorima koji pripadaju gornjem domu suvremene rock glazbe, a njihova ukazanja uživo u bilo kojoj formaciji bila su svirački fascinantna, izvedbeno sjajna i inovativna, a euforija publike očekivana.

Box set "Kid A Mnesia" posvećen je pak albumima "Kid A" i "Amnesiac" Radioheada, koji su početkom dvijetisućitih naslijedili megauspješan "OK Computer" i odveli grupu beskompromisnim novim smjerom. I mada bi bilo poslovno logičnije očekivati da se s Radiohead posvete tom razdoblju "sviranja prošlosti" - poput mnogih rock imena koja su zadnjih godina išla na nove turneje starih albuma - Yorke i Greenwood odlučili su se da u "fušu", pod imenom The Smile, predstave nove pjesme i opet potvrde da se od njih može očekivati svašta, ali ponajmanje ziheraško maltretiranje stare slave.

Stoga je jedina nedoumica samo odgovor na pitanje zašto su se nazvali The Smile, kad se Thom Yorke već više od dvadeset godina nije nasmijao u javnosti, koji put i pretenciozno slijedeći taktiku "ozbiljnog" umjetnika. No, i pred objavljivanje albuma koji su The Smile javno predstavili u Londonu, očito je da je pandemijska stvarnost proizvela još jedan projekt koji se inače možda i ne bi dogodio, a vodeći dvojac Radioheada potakla da na neki način spoje samostalne karijere i sklonost drugačijim putevima od onih na koncertima Radioheada pred pedesetak tisuća ljudi, koliko dolazi na njihove koncerte.

I samostalna karijera Greenwooda kao autora glazbe za filmove i Thoma Yorkeja odavno su pokazale da obojica imaju volje pokazati puno toga. U zadnjoj stanci rada Radioheda, koju je nakon toga produžila i situacija s Covidom, solo epopeja Thoma Yorkeya nakon Atoms For Peace nastavljena je glazbom za film "Suspirium" i solo albumom "Anima". Solistička turneja "Tomorrow's Modern Boxes" 2019. bila je još radikalnija od prethodnih, a proces toplo-hladnih izmjena, od klavirskih balada s glasom za "žile rezati" i elegičnih ambijenata do eruptivne ritmičke hipnotičnosti, još je i proširen u novim pjesmama The Smile, barem kako smo ih čuli na londonskoj streaming premijeri.

Iako i s The Smile stalno ima obješen bas ili gitaru oko vrata, Yorke bi mogao otvoriti i plesni tečaj, što se vidjelo i u sjajnom koreografiranom plesu u 15-minutnom videospotu "Anima" koji je režirao slavni Paul Thomas Anderson. Ukratko, svi koji misle da Thom Yorke stvara samo "glazbu za mozak", mogli su se i u londonskom klubu Magazine prilikom nastupa The Smile nekoliko puta razuvjeriti i shvatiti da je to, pored intelektualnih konstrukcija, itekako i "glazba do jaja".

Dapače, ono što je Yorke na zadnjoj solo turneji pokazao u dvojcu s producentom Nigelom Godrichem, kad ih je bilo samo dvoje na pozornici, još je prošireno s The Smile koji u sviračkoj trojci, uz neke snimljene podloge, prolaze još širim teritorijem. Tko želi, može pogledati snimku streaminga i provjeriti kako funkcioniraju izmjene gitara, baseva i klavijatura među Yorkejem i Greenwoodom i čuti pjesme koje prolaze terenom od elegičnih ambijenata, ritmične funkoidnosti s repetitivnim rifovima Greenwooda, akustičnih lirskih trenutaka, do jezgrovitih i izravnih rock pjesama i pop melodičnosti kakve od Radioheada nismo dugo čuli.

Može se očekivati ​​da će na predstojećim koncertima pred više publike morati dodati još materijala da dosegnu uobičajeni satnicu koncerata - u Londonu su odsvirali i obradili "It's Different For Girls" Joea Jacksona - ostaje pitanje koje će još pjesme odabrati i izvoditi na skoroj turneji koju , ponovimo, započinju nastupom u Zagrebu.

