Televizijska čudotvorka tvrdi kako više voli biti na poslu nego kod kuće, a odlazak na Netflix bio je njezina najbolja odluka

Ja volim raditi. Više volim biti na poslu nego kod kuće, rekla je gotovo drsko Shonda Rhimes na svojem TED predavanju koje je na YouTubeu gledalo milijun i pol gledatelja. Nasmijala se i dodala da očito ima nekih ozbiljnih osobnih problema jer je samu sebe na početku predstavila kao titana televizije. Koja to žena koja kod kuće ima troje djece javno priznaje da ne voli biti kod kuće i hvali se da je titan?

Samo Shonda Rhimes (52), televizijska čudotvorka koja sve što dotakne pretvara u zlato, najveće ime televizijske produkcije danas. Ona je TV autorica koja je pisala scenarije i producirala serije u kojima je odvažno, prva, odlučila prikazati nešto u tom trenutku "revolucionarno" za nacionalnu televiziju u prime timeu. U seriji "Uvod u anatomiju" ozbiljna i ambiciozna, emocionalno ranjena liječnica spava s nepoznatim muškarcem kojeg je tu noć pokupila u baru. Ispostavi se da će joj on biti novi šef u bolnici. U seriji "Skandal" Shonda je snimila prvi gay poljubac i sretan brak i osmislila glavni lik moćne i samouvjerene, seksi crne stručnjakinje za krizni menadžment koja se svom ljubavniku, američkom predsjedniku, usuđuje reći da je mora zavrijediti ako je i dalje želi u svojem životu... U seriji "Kako se izvući s ubojstvom" genijalna Viola Davis glumi crnu državnu odvjetnicu i profesoricu prava koja sa svojim studentima pokušava prikriti umorstvo, dok istovremeno vara i muža i ljubavnika. Doista, u svakoj Shondinoj seriji postoji barem jedna jaka, čak i gnjevna crna žena koja se usudi ponašati kao da joj pripada cijeli svijet. U Shondinoj i Netflixovoj seriji "Bridgerton", crnkinja je i doslovno najjača, ona je kraljica, engleska, žena poludjelog kralja Georgea III koja upravlja londonskim mondenim životom. Svaka od Shondinih serija rušila je tabue, baš kao i ona osobno kad se usudila reći da joj je kao majci i ženi posao na prvom mjestu.

Shodino predavanje zvalo se "Godina u kojoj sam na sve rekla Da" i u njemu je govorila o svojoj knjizi "Godina 'Da": Kako se naplesati, stajati na suncu i biti svoja' (2016.). Napisala je knjigu da bi objasnila da nikad ne bi postala "televizijska sila" da nije naučila izaći iz zone ugoda i prihvatiti izazove koji je najviše straše - javni nastup, druženje s novim ljudima iako je veoma introvertirana i, ono najvažnije, naučila je koliko je važno neorganizirano, opušteno igranje s djecom, odnosno vrijeme za život koji nije unaprijed isplaniran. Zašto je Shonda televizijski titan? Ona je najbolje plaćeni američki kreator i producent televizijskih serija otkako je 2017. potpisala ugovor s platformom Netflixom na četiri godine, a onda ga i produžila sa zamašnim bonusom. Ugovor je, dakako, tajan, ali upućeni su nagađali da je iznosio oko 100 milijuna dolara.

No, na hollywoodskom partyju časopisa Elle 2018., kad je dobila i jednu od svojih brojnih nagrada, jasno i glasno je rekla - okružena piscima i producentima - da je ona trenutno najbolje plaćeni televizijski autor. Tu je bio i Ryan Murphy koji se u novinskom intervjuu pohvalio svojim petogodišnjim ugovorom s Netflixom na 300 milijuna dolara. Koliko točno Shonda zarađuje i koliko je do sada zaradila svojim najpopularnijim televizijskim serijama teško je procijeniti, no probila se u sam vrh te iznimno dobro plaćene profesije. I smatrala da to treba otvoreno reći.

- Shvatila sam da se muškarci razmeću, a žene svoj uspjeh skrivaju. Čak i kad to ne zavređuju, muškarci se ipak hvale... a kad zavređuju, oni to rade sjajno. Muškarci se hvale svim i svačim, čak i onim što i nije nešto. Kad je Ellen (Pompeo) rekla u intervjuu da je najbolje plaćena glumica u dramskim TV serijama, kad se nije skrivala i kad se pohvalila i rekla da je moćna i da to i zaslužuje, naravno da su je napali. A to se nije smjelo dogoditi - rekla je Shonda i objasnila da je vidjela tisuće članaka u kojima takve izjave muškarcu nitko nije zamjerio. U istom govoru dodala da je producent Ryan Murphy veoma talentiran i zavrijedio je svaki dolar koji je zaradio. Nakon što je potpisao ugovor s Netflixom, na sva usta vikao je da je dobio najviše i da je to i zaslužio. A onda se i fotografirao za naslovnicu časopisa The Hollywood Reporter.

Television producer Shonda Rhimes holds a Barbie doll made in her likeness, as Mattel announces Barbie 2022 Role Models ahead of International Women's Day on March 8, New York, U.S.

- Kad sam ja potpisala ugovor s Netflixom, pustila sam da u novinama izađe kriva informacija o mojoj plaći, a onda sam spustila glavu, izbjegavala novinare i samo radila. Drugim riječima, sakrila sam se. A Elle mi je dodijelio nagradu za žene koje inspiriraju druge žene. Kakva sam ja to inspiracija ako se skrivam - pitala je Shonda okupljene i dodala glasno da je u tom trenutku po zaradi ona kraljica televizije sa svojom produkcijskom kućom Shondaland. U dvorani su bile Lady Gaga, Charlize Theron, Keira Knightley, Angela Bassett i mnoge druge zvijezde, koje su se odreda ustale i gromoglasno zapljeskale.

Shonda Rhimes praktično se iz Disneylanda vinula u nebo, do svojeg Shondalanda, svoje produkcijske kuće koja je od 2005. do danas snimila 11 serija, od kojih su one najveće imale barem šest sezona. Prvi ozbiljniji posao koji je radila kao scenaristica bio je za kompaniju Disney. Napisala je 2004. scenarij za "Princezine dnevnike 2" s kraljicom Julie Andrews i princezom Anne Hathaway. Julie Andrews (86), Disneyjeva legenda hipnotičkog, još uvijek zvonkog glasa, koja je u dugoj karijeri dobila sve najvažnije glumačke nagrade, Oscara, nagradu BAFTA, dva Emmyja, tri Grammyja i čak šest Golden Globea, toliko se svidjela Shondi da ju je bez obzira na pozne godine angažirala za naratora serije 'Bridgerton', najgledanije Netflixove serije i u prvoj i u drugoj sezoni.

I serija "Bridgerton" je napravila neočekivan pomak u televizijskoj produkciji, iako je to teško zamisliti za raskošno produciranu kostimiranu dramu koja se događa početkom 19. stoljeća. Kao prvo, Shonda se odučila ekranizirati seriju pravih ljubića Julije Quinn, a ne velika i važna književna djela iz povijesti. Književni serijal nije posve lišen ambicije - uostalom, napisala ga je književnica koja je prvo završila povijest umjetnosti na Harvardu, a potom upisala medicinu na prestižnom Yaleu. No, odabrala je kao profesiju pisanje ljubića koji se događaju u dalekoj engleskoj povijesti i koji se prodaju u velikim serijama. To joj se činilo zabavnije, ljepše i romantičnije od života u bolnici.

Što je Shonda izmijenila u povijesnim ljubićima Julije Quinn? Kao prvo, seriju je snimila kao da je posve "slijepa za boju kože" - u njoj englesku aristokraciju koja upravlja visokim društvom glume bijeli i crni glumci kao da pitanje rase u Engleskoj tog vremena uopće nije postojalo. Taj utopijski element za Shondu je gotovo programatski, kao da želi poručiti svojim crnim i bijelim gledateljima da je boja kože posve nevažna. Ona to naziva "normalizacijom". Sveprisutnu riječ inkluzivnost ne voli. Jednom ju je opisala kao ono što se u socijalizmu kod nas nazivalo "ključem". Ona ne smatra da treba u svaku svoju seriju uključiti obavezno jednog Azijata, jednog Afroamerikanca, jednog pripadnika LGBTQ+ zajednice, jednu stariju glumicu. Ne, glumce treba birati kao da takve podjele uopće ne postoje, zato što u glumcu vidi potencijal, vidi svoj lik, bez obzira kojoj društvenoj grupi pripadao.

Apsolutno najveća zvijezda prve sezone serije "Bridgerton" je Regé-Jean Page, Englez afričkih korijena, koji je djetinjstvo proveo u majčinom Zimbabweu, a u očevu Englesku se preselio tek kad je trebao krenuti u srednju školu. Otkriće Regé-Jeana kao glumca Shonda smatra jednim od svojih najvećih uspjeha s "Bridgertonom" u kojem gotovo da i nema zvijezda. Odabir glumaca, po mogućnosti nepoznatih, i njihovo pretvaranje u zvijezde Shonda smatra ključnim za uspjeh bilo koje serije i, uz dobro vođenu priču, najvažnijim poslom producenta.

Jednom je ispričala da je prošlog Božića, kad se počela prikazivati prva sezona "Bridgertona", dobila more čestitki u kojima su joj prijateljice pisale o svojoj opsesiji tom serijom. Mogu odahnuti; nakon nevjerojatnog uspjeha druge sezone i gotovo dvjesto milijuna odgledanih sati već prvog vikenda kad se serija pojavila na Netflixu, već su potpisani ugovori za treću i četvrtu sezonu "Bridgertona". Shondi je pisala i Hillary Clinton i pitala je poput šiparice, "Kako se izliječiti od opsesije Vojvodom?", odnosno crnim Apolonom Regé-Jeanom savršeno oblikovanog tijela. Iako se nije uopće pojavio u drugoj sezoni serije, "Bridgerton" je opet oduševio nezamislivo velik broj gledatelja diljem svijeta. Što je još novo donijela ova posve neobična kostimirana drama? Većinu ljubića iz tog ciklusa autorica je posvetila svome mužu. U svakoj sezoni serija se bavi jednim odabranim, najvažnijim brakom londonskog visokog društva te godine.

No, brak za glavne junakinje nije aristokratska konvencija, poslovni ugovor, bijeg od sudbine "usidjelice" koja je prikazana kao gora od smrti. Glavne junakinje žele moderni brak u povijesnom ljubiću - savršeni spoj emocija, razuma i strasti jer one ne žele pristati na manje. Seks, požuda, koje ima puno više nego u bilo kojoj kostimiranoj drami do sada, zapravo je potvrda ljubavi, posvećenje braka, dokaz da se trebao dogoditi. Iako junakinje žive u vremenu otprije više od 200 godina, one razmišljaju kao moderne, emancipirane žene. Žele biti poštovane, samostalne i sretne u bračnoj postelji. Upravo ljubav, takva zaokružena, za njih je najveća životna vrijednost, baš kao u svakom pravom ljubiću. To je starinska, romantična premisa koja je Shondu oduševila kad je slučajno u nekom hotelu nabasala na prvi ljubić iz ciklusa "Bridgerton". U kratko vrijeme pročitala je cijeli ciklus Julije Quinn.

Začudo, za razliku od autorice književnog predloška koja i sama vjeruje u mogućnost sretnog braka, Shonda u "urbani mit" nikad nije vjerovala. U brojnim intervjuima rekla je da voli živjeti sama i da se nikada neće vjenčati. No, oduvijek je znala da će biti mama. Prve dvije kćerke, Emerson i Beckett, usvojila je 2002. i 2012., a treću kćerku Harper rodila je za nju majka surogat 2013. Djecu je nazvala po piscima koje cijeni.

Shonda je još u sretnom djetinjstvu u predgrađu Chicaga, u obitelji srednje klase - oba njezina roditelja radili su na fakultetu - sanjala da će biti nova Toni Morrison, prva američka crna književnica koja je dobila Nobelovu nagradu. Na uglednom, starom ivy league sveučilištu Dartmouth studirala je književnost i film, uvjerena da će postati književnica. Roditelji su inzistirali da nakon "nepraktičnog studija" doktorira pravo ili upiše biznis ili medicinu. Uvijek je bila veoma ambiciozna - to pripisuje odrastanju u obitelji s izrazito kompetitivnom braćom i sestrama - i kako je bila najmlađe, šesto dijete, morala se boriti najjače. Roditelji su u njihovoj kući zbog žestokih svađa morali zabraniti društvene igre poput "Riječ na riječ". Kad je pročitala da je teže upasti na studij filmske umjetnosti na sveučilištu USC u Los Angelesu nego na pravo na Harvardu, odlučila je baš tamo magistrirati film. No, kao i većina magistara filma, dugo je bila nezaposlena scenaristica i radila najrazličitije, slabo plaćene poslove. Jedno vrijeme radila je s beskućnicima i mentalno bolesnim ljudima.

No, počela je pisati scenarije, a u pravom proboju pomogla joj je Debra Martin Chase, crna producentica iz kompanije Walt Disney Pictures, odlučna da Afroamerikanke ne budu samo zastupljene na filmu i televiziji, nego da tu umjetnost i mijenjaju. Ona ju je pozvala 2004. da napiše scenarij za nastavak "Princezinih dnevnika" i Shonda je potom odmah ušla u veliku proširenu obitelj Disneyjeve produkcije. I televizijska kuća ABC je u vlasništvu Disneya.

Za američku nacionalnu televiziju ABC Shonda je već 2005. godine napravila "Uvod u anatomiju" ('Grey's Anatomy'), najuspješniju i najdugovječniju seriju američkog prime timea - dakle iza vijesti i osam sati navečer (sapunice se tu ne računaju, one idu popodne, a neke su trajale i puno više sezona). "Uvod u anatomiju" i sad, kad se prikazuje osamnaesta sezona (a snima se i 19.), još uvijek uspijeva zadržati rejting među najgledanijim televizijskim serijama za demografiju od 18 do 49 godina. To je naprosto nezamisliv uspjeh. Shonda je seriju osmislila i pisala sa svojim timom sve do 2015. godine, kad je pisanje preuzela jedna od njezinih scenaristica. Kroz godine, mnogi Shondini asistenti koji su krenuli od najnižeg položaja u Shondalandu postali su scenaristi i producenti jer ona ljude s kojima radi smatra bliskima, svojom obitelji. Serija je dobila i nekoliko izvedenica poput "Privatna praksa", "Bolnica Seattle Grace", 'Stanica 19', "Off the Map" (medicinska serija s ponešto drugačijom premisom - sedam dobrih liječnika povuklo se u zabačeno selo u Južnoj Americi u potrazi za onim što ih je privuklo medicini)... Shonda je jednom rekla da su ona i Ellen Pompeo, glavna glumica "Uvoda u anatomiju", kako su se izmjenjivale sezone, shvatile da one nisu više samo zaposlenice svoje televizijske kuće kao u početku, da su polako prerasle u svoju televiziju u kojoj smiju nametati svoje ideje i pravila.

- U svijetu u kojem se žene svih boja neprestano bore za ravnopravnost s muškim kolegama, mi smo stvorile svoj svijet, svoje okruženje izgrađeno na našem znoju i suzama i više se ne moramo boriti da budemo na vrhu te piramide - rekla je najuspješnija autorica te TV mreže. U jednom trenutku, kad je napravila i serije "Skandal" (2012.) te "Kako se izvući s ubojstvom" (2014.), Shonda Rhimes je sa svojim timom punila najvažniji dan za serije na televiziji ABC poznat kao TGIT (Thanks God It's Thursday, hvala Bogu da je četvrtak). Od osam navečer nadalje prikazivale su se samo Shondine serije.

No, prelazak na Netflix, možda u prvom trenutku riskantan, pokazao se kao odlična poslovna odluka. S prvim ugovorom obvezala se napraviti osam serija. Uz "Bridgerton" napravila je i posve različitu seriju "Projekt Anna" (Inventing Anna) o prevarantici Anni Delvey. Dok u georgijanskoj Engleskoj glavni ženski likovi žele biti prvenstveno iskreni prema sebi, a onda i drugima, s ovom serijom uronila je u svijet nahvao, kako bi rekao Držić, svijet laži, obmana, imidža koji se stvara fotošopiranim fotografijama na društvenim mrežama, svijet u kojem je virtualno dokinulo autentično.

Snimat će i seriju "Toplina drugih sunca" (The Warmth of Other Suns) prema romanu Isabel Wilkinson koji se bavi migracijom crnaca s rasističkog juga na sjever i zapad Sjedinjenih Država od 1916. do 1970. Radit će i nekoliko dokumentaraca, između ostalog o poznatim stanarima, ali i osoblju Bijele kuće, potom komediju o tinejdžericama u kampu u prirodi kojem prijeti prirodna katastrofa i djevojke se moraju same snalaziti da prežive... A kako se Shonda snalazi sama u svom užurbanom životu? Objasnila je da je u jednom trenutku odlučila da si više nikad neće predbacivati da nije dobra mama jer puno radi i ne peče kolače za školske priredbe ili šiva kostime za maškare. Uvidjela je da od sebe traži previše. Rekla je svoje čuveno "Da" osoblju koje će joj olakšati život. Zaposlila je nekoliko žena na puno radno vrijeme i one obavljaju ono što je ona mislila da mora obaviti sama. Neposredno nakon toga, kad je potpisala ugovor s Netflixom, krenula je u novu, osobnu avanturu za koju je konačno imala volje i vremena. Odlučila je omršavjeti. Izgubila je oko 70 kilograma. Jednom je ispričala da je još uvijek šokirana reakcijama na svoju vitku figuru.

- Nisam ja omršavila jer sam željela biti lijepa kao moje junakinje. Učinila sam to jer više nisam mogla hodati po stepenicama. Učinila sam to jer se moje tijelo urotilo protiv mojeg mozga koji ga je tako dugo ignorirao... No, kad je žena mršavija, ona ne postaje netko drugi, ona je samo mršavija - rekla je Shonda i dodala da je još uvijek iznenađena jer muškarci najednom s njom dugo razgovaraju, spremni su joj posvetiti svoje vrijeme. Neugodno joj je kad joj govore da izgleda seksi ili da su na nju ponosni, kao da su konačno otkrili da i ona nešto vrijedi. A ona je puno više od lijepog lica i tijela, baš kao i samosvjesne glavne junakinje "Bridgertona".

