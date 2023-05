Znate li tko je ovo? Prije nekoliko godina znanstvenici su zaključili da ona ima najsavršenije tijelo

Britanska glumica, model i voditeljica Kelly Brook (43) je 2005. godine proglašena najseksi ženom svijeta u poznatoj FHM-ovoj listi, a od 2015. godine je na njihovoj listi 100 najseksi žena svih vremena. Njezino tijelo proglašeno je savršenim prema istraživanju znanstvenika sa Sveučilišta Teksasa u Austinu, SAD.

No, iako to sve zvuči lijepo, rekla je kako se u vrijeme najveće slave osjećala najgore, a tada je bila u najmršavijoj fazi.

- Periodi u kojima sam bila najmršavija bili su periodi u kojima sam bila najjadnija - rekla je i dodala kako na starim fotografijama sad vidi dokaze perioda u kojima je bila nesretna.

- Pogledam fotografije i pomislim: “Tada sam bila stvarno mršava”, a onda se sjetim da je to zato što se nešto dogodilo.

Ranije je priznala kako se dugo osjećala kao outsiderica u svijetu mode. U intervjuu za magazin "Fabulous" govorila je o problemima u modnoj industriji.

Foto: Profimedia

- Oduvijek sam voljela raditi s modnim dizajnerima, s modnim brendovima, no rijetki su bili otvoreni za suradnju sa mnom zbog mojeg izgleda. Žene poput mene nisu im odgovarale. Modna industrija se, srećom, promijenila. Prije niste mogli naći glamurozno donje rublje i kupaće kostime ako trebate grudnjak s košaricom većom od C - ispričala je Kelly.

Ispričala je i kako su joj na prvoj probi za neko snimanje, kada je imala samo 14 godina, dali grudnjak namijenjen trudnicama. U gotovo tri desetljeća u poslu mnoge su joj prilike izmaknule jer su modni šefovi željeli isključivo mršave modele. Zbog svega je odlučila sama napraviti donje rublje koje bi odgovaralo svima.

Za britanski brend New Look dizajnirala je kolekciju donjeg rublja, a u suradnji s brendom F & F radi kolekcije haljina i drugih odjevnih predmeta. Sve to sama reklamira. Iako je posljednje godine nakupila nešto više kilograma nego li je imala u mlađim danima, glumici to ne smeta i često ističe da je "prirodno najljepše".

