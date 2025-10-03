Znate li kako je Kolinda Grabar-Kitarović dobila ime? Za sve je 'kriva' poznata Hrvatica

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, posljednjih tjedana oduševljava javnost svojim kreativnim modnim izdanjima. Prvo je pozornost privukla na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju gdje se pojavila u društvu Blanke Mateše, a zatim je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku zablistala u kombinaciji u kakvoj je još nismo vidjeli. Grabar-Kitarović tako ostaje u fokusu javnosti i nakon završetka predsjedničkog mandata tijekom kojeg smo o njoj saznali brojne zanimljivosti.

Nekadašnja prva žena na čelu države ostat će upamćena po njezinim trenucima s hrvatskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, obiteljskim trenucima te političkim istupima. Osim toga, Kolinda ima i jedinstveno ime za koje rijetko tko zna zapravo kako ga je dobila. Naime, da samo četiri mjeseca prije njezina rođenja tadašnja tinejdžerska pop senzacija Zdenka Vučković nije izdala jednu od svojih uspješnijih singlica, Kolinda bi se danas zvala Ksenija. Majka Dubravka je, čim je zatrudnjela odlučila - ako bude dječak zvat će se Arsen, a djevojčica će biti Ksenija.

Međutim, kad je 29. travnja 1968. beba konačno stigla na svijet, njen otac Branko pod Dubravkinim je prozorom pjevao Zdenkinu "Kolindu", inače prepjev hita Kanađanke Lucille Starr, a njezinoj se majici to vrlo svidjelo pa je tako bivša hrvatska predsjednica dobila svoje ime.

To je tek jedna od manje poznatih crtica o djetinjstvu Kolinde Grabar-Kitarović koje su se pojavile u javnosti. Takva je, uostalom, i priča o prvoj i jedinoj četvorki koju je Kolinda dobila na polugodištu u 7. razredu, i to iz tjelesnog odgoja. Kako je svojevremeno objasnila njena majka, Kolinda je 7. razred svakako naumila završiti sa svim peticama, pa je do kraja godine uporno trčala oko školskog igrališta kako bi ocjenu popravila. Grabari su bili mesari. Otac Branko u prizemlju kuće do kraja 80-ih imao je mesnicu, a u susjednom selu Lopača obitelj je imala ranč s 22 krave. Bila je, objasnila je majka, jedina djevojčica u selu, a kad se nije igrala s dječacima, vježbala je matematiku te je ubrzo nakon krenula i na natjecanja.

Tadašnji Šuvarov sustav nalagao je da se Kolinda upiše u trgovačku srednju školu u Rijeci, što je ona odbila. Na vlastiti zahtjev upisala je riječku gimnaziju. Krajem trećeg razreda saznala je za program studentske razmjene. I ovaj put se sama angažirala. Prijavila se, sama pronašla obitelj kod koje će živjeti, izvadila vizu za SAD i dobila stipendiju. - Nisam to željela propustiti. Strahovala sam kako će me ta obitelj prihvatiti. Mislila sam da će kao republikanci imati predrasude prema djevojci iz Jugoslavije. Ali prihvatili su me kao svoju - rekla je jednom prilikom Kolinda o svojem iskustvu u Los Alamosu. S tom obitelji i danas je u kontaktu, oni su zbog nje čak dolazili u Hrvatsku na ljetovanje.

- S ponosom i dubokom zahvalnošću što smo svoji na svome, proslavimo danas Dan državnosti Republike Hrvatske! Prisjećamo se trenutaka kada smo prije 34 godine, 30. svibnja 1990., započeli put prema izgradnji suverene i demokratske države. Nikada nećemo zaboraviti hrabrost i odlučnost svih onih koji su se borili za našu slobodu i nezavisnost, ponosni na našu povijest i s vjerom u svjetlu budućnost naše domovine. Živjela Hrvatska! - napisala je bivša predsjednica Hrvatske na društvenim mrežama prošle godine i čestitala svim Hrvaticama i Hrvatima Dan državnosti.

Podsjetimo, karijeru je započela 1992. u Ministarstvu znanosti i tehnologije, a 1993. prelazi u Ministarstvo vanjskih poslova. Obnašala je razne dužnosti, uključujući onu ministrice vanjskih poslova i europskih integracija od 2005. do 2008. godine, te veleposlanice u SAD-u. Godine 2011. postaje pomoćnica glavnog tajnika NATO-a, prva žena na toj poziciji. Grabar-Kitarović postala je prva predsjednica Republike Hrvatske 2015. godine, a na toj dužnosti ostala do 2020. godine. Tečno govori engleski, španjolski i portugalski, a u privatnom životu je udana i majka dvoje djece.