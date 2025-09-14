FOTO Hlače Kolinde Grabar-Kitarović ukrale svu pažnju! Uživala u društvu supruge Zlatka Mateše

Kolinda je odabrala modernu kombinaciju retro uzorka i živopisnih boja. Nosila je bijele hlače visokog struka s crnim točkicama, naglašenim pojasom i širokim krojem koji je dodatno naglasio njezinu eleganciju. Ružičasta košulja unijela je svježinu u cijeli look, ističući njezin sofisticirani modni ukus. Ovaj izbor krojeva i detalja pokazao je kako retro elementi mogu izgledati moderno i profinjeno.
S druge strane, Blanka Mateša odlučila se za klasičan, ali izuzetno elegantan look. Crna mini haljina s bijelim ovratnikom u kombinaciji s diskretnim zlatnim nakitom i raspuštenom kosom kreirala je izgled koji zrači sofisticiranošću i umjerenošću.