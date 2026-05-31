Jedna zemlja nakon četiri godine vraća se na Euroviziju! Evo što se krije iza te odluke

Tek što je završila Eurovizija 2026. godine i što je otkriveno da će Bugarska biti domaćin iduće godine, već dolaze informacije za novo izdanje. Naime, Sjeverna Makedonija otkrila je da će se vratiti sudjelovanju na ovom glazbeno-scenskom spektaklu i to već iduće godine, a odluku je tijekom javne sjednice potvrdio Zoran Ristoski, glavni ravnatelj makedonskog javnog servisa MRT.

Sjeverna Makedonija posljednji je put nastupila na Euroviziji 2022. godine, kada ju je predstavljala Andrea s pjesmom Circles. Nakon toga MRT se zbog financijskih poteškoća i visokih troškova sudjelovanja povukao s natjecanja tijekom 2023., 2024., 2025. i 2026. godine. Unatoč tome, makedonski javni servis nastavio je prenositi Euroviziju zbog velikog interesa publike.

Još krajem 2025. iz Programskog vijeća MRT-a stizale su najave o mogućem povratku, a sada je odluka i službeno potvrđena. U MRT-u smatraju da Eurovizija predstavlja važnu priliku za promociju nacionalne kulture, glazbe i međunarodne vidljivosti zemlje.

Podsjetimo, na Euroviziji u Beču pobjedu je odnijela Bugarka Dara s pjesmom "Bangaranga", a u kojem će se točno gradu održati natjecanje iduće godine tek nam slijedi za otkriti.

Dodajmo i da je pet zemalja ove godine bojkotiralo Euroviziju zbog sudjelovanja Izraela, a uz to neke zemlje su ranije odustale od nastupa zbog visokih troškova te svojim razloga.

Istaknimo i da je Bugarska, zemlja koja je pobijedila ove godine, bila i jedna od zemalja povratnica na Euroviziju, baš poput i Rumunjske i Moldavije.