Tuga u obitelji slavne glumice: 'Bila je nepresušan izvor ljubavi i inspiracije'

Kelly Lee Curtis, glumica i starija sestra Jamie Lee Curtis, preminula je u subotu u svom domu u Bellevueu, u Idahu. Imala je 69 godina. Vijest o njezinoj smrti podijelila je upravo Jamie Lee, koja je na društvenim mrežama objavila emotivno pismo posvećeno sestri, opisujući njezin odlazak kao miran i spokojan. "Topli aloha mojoj starijoj sestri, Kelly Lee Curtis. Preminula je jutros. U svom domu. U prirodi. U miru", napisala je oskarovka, ne navodeći uzrok smrti. Njezine riječi pružile su intiman uvid u život žene koja je, iako rođena u epicentru slave, svjesno gradila život po vlastitim pravilima, daleko od blještavila koje je okruživalo njezinu obitelj. Kelly je bila samozatajna figura u javnosti, no za svoje najbliže bila je stup i nepresušan izvor ljubavi i inspiracije.

U svojoj objavi, Jamie Lee Curtis opisala je sestru kao svoju "prvu prijateljicu i doživotnu povjerenicu", ženu "ljepote koja je oduzimala dah i talentiranu glumicu". Kroz njezine riječi, Kelly oživljava kao svestrana i jedinstvena osoba čiji su interesi sezali daleko izvan glume. "Bila je opaka igračica kartaške igre srca, sakupljala je kornjače, voljela je svoju obitelj, prirodu, glazbu, kupovinu u second-hand trgovinama, putovanja, Facebook i Pokémon Go", otkrila je Jamie. Posebno dirljiv detalj je nadimak 'Auntie Cookie' (Teta Keksić), koji je zaradila zbog svojih legendarnih božićnih kolačića, bademovih polumjeseca u šećeru u prahu. Bila je ponosna na svoje danske i mađarsko-židovske korijene te odana američka patriotkinja. Svoju poruku, kao što je to i Kelly uvijek činila, Jamie je zaključila mađarskim blagoslovom: "Isten Veled, Bog je s tobom. Isten Veled mojoj sestri sunca i mjeseca. Vidjet ćemo se negdje putem."

Rođena 17. lipnja 1956. u Santa Monici, Kelly je bila najstarije dijete glumačkih ikona Tonyja Curtisa i Janet Leigh. Njezin filmski debi dogodio se dok je bila tek djevojčica, u avanturističkom spektaklu "Vikinzi" iz 1958. godine, u kojem su glumili njezini roditelji. Ipak, njezin put do glume nije bio izravan. Nakon razvoda roditelja 1962. godine, odrasla je uz majku i očuha Roberta Brandta. Godine 1978. diplomirala je poslovnu administraciju na koledžu Skidmore u New Yorku i čak je kratko radila kao burzovna mešetarka. Tek se nakon toga odlučila posvetiti obiteljskoj strasti, upisavši studij glume na prestižnom Institutu Lee Strasberg. Njezin talent prepoznat je i na kazališnim daskama, a kritika Los Angeles Timesa iz 1982. za njezinu ulogu u predstavi "Say Goodnight, Gracie" istaknula je "dirljivi monolog i nadahnutu jednostavnost" njezine izvedbe.

Tijekom osamdesetih i devedesetih godina, Kelly Curtis ostvarila je niz zapaženih uloga. Pojavila se uz sestru Jamie u kultnoj komediji "Kolo sreće" (Trading Places) iz 1983., a glavne uloge igrala je u njemačkoj komediji "Magic Sticks" (1987.) i talijanskom hororu "Vražja kći" (The Devil's Daughter) iz 1991. godine. Televizijska publika pamtit će je kao poručnicu Carolyn Plummer u prvoj sezoni serije "Sentinel", a gostovala je i u brojnim popularnim serijama kao što su "The Equalizer", "Hunter", "Star Trek: Deep Space Nine" i "Sutkinja Amy". Zanimljivo je da se kasnije u karijeri vratila suradnji sa sestrom, ali iza kamere, radeći kao njezina asistentica na filmovima "Šašavi petak", "Kako preskočiti Božić" i "Opet ti". Posljednjih godina posvetila se režiji dokumentarnih filmova, istražujući priče o australskom srednjoškolskom atletskom timu i curling turniru u Idahu.

Iako je odrasla okružena slavom, Kelly je svoj mir i ispunjenje pronašla daleko od Los Angelesa. Sa svojim drugim suprugom, redateljem i producentom Johnom Marshom, preselila se u Bellevue. gdje su osnovali produkcijsku kuću Liberty Films. Zajedno su stvarali dokumentarce o lokalnim umjetnicima, glazbenicima i prirodnim ljepotama koje su ih okruživale. Njihova strast nije bila samo snimanje filmova, već i očuvanje baštine. Kupili su i pedantno restaurirali staru viktorijansku kuću, koju su na kraju donirali zajednici kao zaštićeno povijesno mjesto. Kelly je bila aktivna članica lokalne Židovske zajednice Wood River, a njezin život, kako navodi lokalna osmrtnica, bio je obilježen "velikodušnošću, služenjem i dubokom ljubavlju prema prirodnim ljepotama".

Duboka povezanost s korijenima bila je ključan dio njezina identiteta. Zajedno sa svojim ocem, Tonyjem Curtisom (rođenim kao Bernard Schwartz), aktivno je sudjelovala u prikupljanju sredstava za obnovu i restauraciju povijesne Velike sinagoge u Dohány ulici u Budimpešti.

Projekt je vođen kroz Zakladu Emanuel, nazvanu po Tonyjevom ocu, Emanuelu Schwartzu. Taj angažman svjedoči o njezinoj dubokoj posvećenosti očuvanju mađarsko-židovskog nasljeđa, na koje je, kako je njezina sestra istaknula, bila iznimno ponosna. Njezin humanitarni rad i tiha posvećenost zajednici ostaju trajan podsjetnik na ženu koja je svoju ostavštinu gradila na temeljima dobrote i poštovanja prema prošlosti. Iza Kelly Curtis ostaje suprug John Marsh, sestra Jamie Lee Curtis i njezin suprug Christopher Guest, polusestre Alexandra i Allegra, polubrat Benjamin te brojni nećaci i nećakinje.

