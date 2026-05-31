ODBROJAVANJE POČELO

Večeras doznajemo pobjednika jubilarne 10. sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'! Evo što na sve očekuje

Tvoje lice zvuči poznato
Foto: Nova TV
Nakon tjedana predanog rada na transformacijama koje su obilježile sezonu, od ukupno osmero kandidata, četvero ih je izborilo mjesto u finalu. Najviše bodova prikupili su Sven Pocrnić, Iva Ajduković, Lovro Juraga i David Amaro koji večeras izlaze na pozornicu s posljednjim nastupima kojima će se natjecati za pobjedničku titulu

Samo nekoliko sati dijeli nas od finala emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’, a show koji je proteklih 12 tjedana svake nedjelje uveseljavao gledatelje pred malim ekranima večeras donosi spektakl koji će kulminirati odlučujućim trenutkom u kojem će jedan od finalista ponijeti titulu pobjednika jubilarne desete sezone.

Nakon tjedana predanog rada na transformacijama koje su obilježile sezonu, od ukupno osmero kandidata, četvero ih je izborilo mjesto u finalu. Najviše bodova prikupili su Sven Pocrnić, Iva Ajduković, Lovro Juraga i David Amaro koji večeras izlaze na pozornicu s posljednjim nastupima kojima će se natjecati za pobjedničku titulu. U finalnoj emisiji dosadašnji rezultati pretvaraju se u početnu prednost, pa tako Sven u završnicu ulazi sa sedam, Iva sa šest, Lovro s pet, a Amaro s četiri boda. Žiri će svoje ocjene dodijeliti isključivo finalistima, a njihovim bodovima pridružit će se i bodovi kandidata koji će međusobno glasati, te tako sudjelovati u izboru pobjednika.

Pred finalistima su neke od najzahtjevnijih transformacija dosad, pa će tako Sven u originalnom tonalitetu izvesti pjesmu 'Molitva' s kojom je Marija Šerifović 2007. godine pobijedila na Euroviziji, a eurovizijskim vodama zaplivat će i Amaro koji će sezonu privesti kraju transformacijom u Slimanea uz njegov hit 'Mon Amour'. Ništa lakši zadatak ne čeka ni Ivu koja s pjesmom 'Fighter' ulazi u lik jedne od najvećih glazbenih diva Christine Aguilere, dok Lovro Juraga bezvremenskom pjesmom 'Besame Mucho' postaje velikan Andrea Bocelli.

Preostali kandidati – Laura Sučec i David Balint te Dora Trogrlić i Nora Ćurković – gledateljima će donijeti revijalne duete, a za spektakularni kraj sezone svi natjecatelji izvest će i zajednički broj. Uoči završnice, članovi žirija podijelili su svoje dojmove o sezoni i atmosferi u showu. Kao nova članica žirija ove sezone, Martina Stjepanović Meter zaključuje: „Moji kolege su spektakularni, baš kao i cijela sezona“, dok Enis Bešlagić poručuje: „Zaista je bilo prelijepo. Ova sezona bila je tako ujednačena s kandidatima, stvarno su dali sve od sebe i zato očekujem najbolje finale od svih sezona.“ Goran Navojec još jednu sezonu ovog hit showa privodi kraju riječima hvale: „Što reći osim – najbolja sezona ikad.

Produkcijski je sve bilo na visokoj razini, a kandidati izuzetno ujednačeni. Svi jedva čekamo vidjeti ono zbog čega smo se ovdje okupili“, a Mario Roth dodaje: „Mogu reći da sam blagoslovljen i iznimno počašćen što mogu uživati u tolikim talentima koji su ove sezone stali pred nas, ali isto tako sam i tužan jer je ovih 13 tjedana zaista brzo prošlo.“Pred gledateljima je nezaboravno finale prepuno emocija i vrhunskih nastupa, stoga ne propustite posljednju epizodu desete sezone najzabavnijeg showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ večeras u 20.15 na Novoj TV!

