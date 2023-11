Zlatan Ibrahimović otkrio zašto ima samo jednu sliku u svom domu: Ima posebno značenje za obitelj

Nogometaš Zlatan Ibrahimović u najnovijem intervjuu s Piersom Morganom osvrnuo se na jednu zanimljivu temu. Ovom poznatom britanskom voditelju objasnio je zašto se u njegovu domu ne može pronaći apsolutno nijedna fotografija njega. Naime, umjesto obiteljskih fotografija na Ibrahimovićevom zidu visi samo jedna, a ona ima simbolično značenje. - Nemam svoje fotografije na zidovima, ali to je moja ideja. U obitelji moramo pamtiti odakle sva hrana dolazi, a to je od mojih stopala. To je podsjetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu vide ta stopala – istaknuo je švedski umirovljeni nogometaš koji je svojedobno igrao na mjestu napadača. - Sve što sam rekao važno je da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gdje smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju djecu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebali odrastati u mojoj sjeni, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju da će se osjećati drugim ili trećim. Oni su prvi – iskreno je kazao. Ako se prisjetimo, nakon što je najavio da odlazi u mirovinu, u lipnju ove godine na društvenoj mreži Instagram objavio je fotografiju svojih stopala koja je prikupila više od dva milijuna lajkova, a mediji pretpostavljaju da je na tu fotografiju i mislio u intervjuu.



Podsjetimo, sinove Maximilliana i Vincenta dobio je u braku s 11 godina starijom partnericom bivšom manekenkom i poduzetnicom Helenom Seger s kojom se još uvijek nije vjenčao. Njegova životna priča lako bi nas mogla podsjetiti na filmski scenarij. Od siromašnog i buntovnog dječaka iz imigrantske obitelji Zlatan je dogurao do statusa jednog od najboljih svjetskih nogometaša, a može se pohvaliti nezanemarivim bogatstvom. Prošle je godine tako u Milanu snimljen u svom Ferrariju zlatne boje kojim se počastio za svoj 40. rođendan, no u djetinjstvu vjerojatno nije mogao ni sanjati ovakav luksuz. Njegovi roditelji, otac iz Bosne i Hercegovine, a majka iz Hrvatske odlučili su kako će se Zlatan roditi u Švedskoj. Odrastao je u Rosengardu, predgrađu Malmöa, kvartu u kojem je svoj dom pronašlo puno imigranata. Majka mu je radila kao čistačica i po 14 sati dnevno, a otac je bio domar. Razvod se dogodio kad je Zlatan imao samo dvije godine, a odlukom socijalnih radnika, on je dodijeljen majci, a njegova sestra Sanela ocu. Kako nije mogao bez sestre, počeo je živjeti s ocem, no ona je na kraju dodijeljena majci. Život s ocem nije bio nimalo lak, jer je imao problema s alkoholom, zbog čega ponekad nisu imali ništa u frižideru, no upravo mu je otac platio nogometni kamp onda kada nije imao za stanarinu i nikad nije slušao one koji su tvrdili da mu sin neće uspjeti.

Zbog teške životne situacije Zlatan je u djetinjstvu često vrijeme provodio na ulici gdje su ga druga djeca nerijetko zadirkivala što je znalo rezultirati brojnim tučnjavama, a priznao je i da je često krao bicikle. - Razvaljivao sam lokote, bio sam pravi ekspert za to. Bum-bum i bicikl bi bio moj. Bio sam kradljivac bicikala, to je bio moj prvi posao. Počelo je nevino, ali ponekad bi stvar izmakla kontroli. Jednom sam, sav u crnom, u stilu Ramba, uzeo velika kliješta i ukrao vojni bicikl. To mi je donosilo uzbuđenje. Uživao sam. Da budem iskren, više se radilo o adrenalinu nego o biciklima - pisao je Zlatan u svojoj autobiografiji. Srećom, na vrijeme se trgnuo i, umjesto kriminalu, posvetio sportu u kojem je postigao ogromne uspjehe, a za njima je uslijedila i zarada. Zlatan danas više ne mora krasti, ali, čini se da adrenalin voli i danas. Dokaz tome su i skupe jurilice kojima se nogometaš voli počastiti.



U jednom je intervjuu ispričao da je svojevremeno posudio novac da bi si kupio Porsche Turbo, a zbog brze vožnje završio je bježeći od policije. - Kad dolaziš iz mog susjedstva, prvo što si želiš kupiti je dobar auto. Kupio sam si Porsche Turbo svojim zadnjim novcem, čak sam i posudio novac, da mogu imati dobar auto i voziti se okolo. Vozio sam brzo jer volim adrenalin, a onda se odjednom pojavila policija. Što mislite jesam li stao? - rekao je Zlatan te dodao: - Nastavio sam voziti dok nisam došao do tunela u kojem sam se sakrio, a policija je samo projurila - zaključio je.

