Život joj je bio obilježen bogatstvom, privatnim tragedijama i ljubavlju prema jednom muškarcu

Umjetnica i modna dizajnerica Gloria Vanderbilt (95) koja je preminula prošli ponedjeljak u svojem domu na Manhattanu ostat će zapamćena po mnogim stvarima. Ipak, jedna od najupečatljivijih jest podrška koju je pružala sinu, novinaru i voditelju Andersonu Cooperu, koji je sam u vijestima CNN-a objavio da mu je umrla majka, koja je u svakom trenutku bila uz njega. Čak i onda kada je odlučio svijetu obznaniti da je homoseksualac. Majka i sin nesebično su se pomagali i podržavali sve do posljednjeg dana modne ikone, dizajnerice i džetseterice čiji životni put doista zaslužuje filmsku adaptaciju.

Naime, iako su potekli iz imućne obitelji, Gloria i Anderson nisu imali pretjerano lagodan život. Već je kao beba Gloria Vanderbilt, kao nasljednica velikog obiteljskog bogatstva bila jedna od najvećih tema medija. Poznata kao "sirota mala bogatašica" 1934. godine imala je samo deset godina i već svjedočila protiv majke, a sudac je skrbništvo dao njezinoj teti. Njezin otac bio je kockar i teški alkoholičar Reginald Reggie Claypool Vanderbilt, a imao je 43 godine kada se oženio Glorijinom majkom, tada 19-godišnjom Glorijom Morgan. Umro je kada je Gloria imala samo godinu dana. Njezina majka, nespremna za roditeljstvo, ostavljala ju je često samu u kući i odlazila na put, pa teta Gertrude Vanderbilt Whitney, koja je osnovala Muzej američke umjetnosti Whitney, to više nije mogla gledati. Odlučila se izboriti za skrbništvo. O tom slučaju napisana je knjiga, a snimljena je i miniserija.

Jednom najveći

Bogatstvo te obitelji poteklo je od Corneliusa Commodorea Vanderbilta koji je osnovao željezničko carstvo New York Central. Nakon što je umro, obitelj je imala više novca nego što je bilo u američkoj državnoj riznici. Njegov sin, William Henry Billy Vanderbilt udvostručio je to bogatstvo na 200 milijuna dolara.

Život su im obilježili luksuzni domovi, raskošne zabave... bili su slika i prilika obitelji zlatnog doba Amerike. No to nije predugo trajalo. Njihovi dolari su ubrzo postali prašina. Kako se to dogodilo? Cornelius je odlučio da će njegovo nasljedstvo pripasti samo jednom članu obitelji, Billyju, No kada je on umro 1885. ostavio je budućnost kompanije u rukama dvojice svojih sinova. Riječ je o Corneliusu Vanderbiltu II i Williamu Kissamu Vanderbiltu. Takva raspodjela dovela je do pada vrijednosti obiteljskih dionica, ali i porasta potrošnje.

Cornelius Vanderbilt II upravljao je sa željeznicama do svoje smrti 1899. Posao je nakon njega preuzeo William Kissam Vanderbilt, ali ubrzo je otišao u mirovinu kako bi se posvetio svojim jahtama i konjima. U svojoj knjizi je napisao: "Naslijeđeno bogatstvo je prepreka na putu do sreće... zbog njega sam se prestao nadati, nije više bilo ničega što želim ili čemu težim.

U isto vrijeme, cijela se obitelj htjela dokazati visokom društvu pa je sumanuto trošila kako bi ostala važna. Među njihovom najcjenjenijom imovinom bila je impresivna kolekcija umjetnina, ali i mreža kuća u Newportu, na Rhode Islandu kao i 10 rezidencija na Manhattanu.

Obitelj je postala i filantropski orijentirana. Dala je milijun dolara kako bi se sagradile kuće za siromašne u New Yorku, a donirala je novac i sveučilištu Columbia, YMCA-u, sveučilištu Vanderbilt i klinici Vanderbilt. Treća generacija je kriva za to što se bogatstvo prestalo umnožavati. Willamovo trošenje i humanitarni rad toliko su ispraznili obiteljsku blagajnu da im je ostao samo onaj iznos koji je naslijedio od oca. Jedan od najpoznatijih nasljednika četvrte generacije bio je otac Glorije Vanderbilt, Reggie, koji kao ni njegov brat Neily nije pomogao akumulaciji bogatstva u obitelji.

Kako se obiteljsko bogatstvo raspršilo među brojnim nasljednicima, tvrtka Vanderbiltovih prolazila je kroz transformacije. Biznis sa željezničkim transportom došao je do vrhunca u kasnim 1920-ima, ali teret koji su tako prevozili se ubrzo smanjio jer su na kraju Drugog svjetskog rata tu ulogu polako počeli preuzimati kamioni, avioni i autobusi. Obitelj je prodala neke dionice, a Robert Young, koji je preuzeo mjesto direktora, počinio je samoubojstvo zbog lošeg poslovanja kompanije koja je već ionako bila na klimavim nogama. Kada su se nakon toga pripojili željezničkoj kompaniji iz Pennsylvanije stvorili su samo još veću neuspješnu kompaniju Pennsylvania New York Central Transportation. Nekad najveća željeznička kompanija koja je pod svojom kapom držala tračnice u 11 američkih država i dvije kanadske provincije, do 1970. proglasila je bankrot, a sve je 1971. preuzela državna kompanija Amtrak.

U radijskom intervjuu s voditeljem Howardom Sternom, Anderson Cooper, nasljednik šeste generacije Vanderbiltovih, kratko je komentirao: "Mama mi je jasno dala do znanja da neću ništa naslijediti. No Gloria nije bila nesposobna. Nakon svih problema koji su zadesili njezinu obitelj zbog lošeg upravljanja financijama, 'sirota mala bogatašica', koja je u medijima prvi put bila kada je imala samo godinu dana, otkrila je da je od djeda Corneliusa naslijedila nos za biznis. Počela se baviti modnim dizajnom. Trapericama. Dosadno? Možda, ali ne kad vam ih prodaje prekrasna vitka žena blijedog lica i crne kose koja obećava da će vam guza najbolje izgledati u najmekšim trapericama s njezinim inicijalima ušivenim na stražnjim džepovima.

Nakon traperica bacila se i u proizvodnju cipela, nakita i parfema, koji su i danas dostupni u nekim drogerijama. Okušala se i kao glumica u kazalištu, na filmu i na televiziji, a pisala je poeziju i kazališne komade. Družila se s Charliejem Chaplinom, dizajnericom Dianom von Furstenberg, piscem Trumanom Capoteom... Mnogi tvrde da mu je upravo ona bila inspiracija za lik Holly Golightly u noveli "Doručak kod Tiffanyja". Izlazila je s Errolom Flynnom, Frankom Sinatrom, Howardom Hughesom i Marlonom Brandom, no nije imala previše sreće u ljubavi.

Prvo se udala za mafijaša Pata Di Ciccoa, koji ju je tukao i zvao debelom, pa se brzo rastala. Nakon njega je izabrala perspektivnog dirigenta Leopolda Stokowskog, no on je više bio zainteresiran za svoju karijeru nego za život u braku i njihove sinove Leopolda i Christophera. Nakon njega je sreću potražila s redateljem Sidneyem Lumetom. Bila je samo jedna u nizu njegovih žena, no nisu imali zajedničke djece. A onda se zaljubila u pisca Wyatta Emoryja Coopera. Njihov brak trajao je 15 godina, a onda se Wyatt razbolio i umro tijekom operacije srca. Imali su sinove Cartera i Andersona. Dvije godine stariji Carter imao je blistavu budućnost, no zbog komplikacija i nuspojava lijekova koje je koristio kako bi se izvukao iz pakla depresije, skočio je s 14. kata zgrade u kojoj je živio s majkom i trojicom braće. Mediji su pisali da je "sin bogataša skočio u smrt dok je majka bila uz njega". Taj događaj jako je zbližio Gloriju i Andersona, koji je njezin najmlađi sin.

Vrsni reporter

Anderson se nikada nije sramio svojeg identiteta, no nije ga ni isticao. Već kao dijete, Diane Arbus ga je fotografirala za Harpers Bazaar. Studirao je političke znanosti na Yaleu te diplomirao 1989. Nakon fakulteta je dva ljeta radio za CIA-u, ali nitko ga nije htio zaposliti u medijima. Tražio je bilo kakav posao, ponudio je da će se samo javljati na telefone kako bi radio za mrežu ABC, ali nikome tamo nije bio dovoljno zanimljiv. Našao je posao u agenciji Channel One koja je bila orijentirana prema mlađoj publici. I dalje nije radio ono što je želio pa mu je prijatelj pribavio lažnu press-iskaznicu koju je iskoristio kako bi mogao izvješćivati iz Mjanmara.

Channel One počeo je otkupljivati njegove izvještaje iz ratom razorenih zemalja, a izvješćivanje mu je toliko dobro išlo da ga je 1995. ABC napokon zaposlio. A kasnije i CNN, gdje radi i danas. Anderson i Gloria često su se zajedno pojavljivali u medijima, ona je bila njegova gotovo stalna gošća kada je kratko vodio lifestyle talk-show. Tamo je otkrio i neke svoje mušice kojima je mnoge gledatelje uspio pretvoriti u obožavatelje. Otkrio je da ne voli prati traperice i da je toliko izbirljiv da kad otkrije jedno jelo koje mu se sviđa jede samo to mjesec dana. Priznao je 2012. da ga privlače isključivo muškarci, a 2014. savjetovao je direktora Applea, Tima Cooka da se deklarira kao homoseksualac. Iako ni sam ne podržava američkog predsjednika Donalda Trumpa, prekinuo je dugogodišnje prijateljstvo s komičarkom Kathy Griffin koja je snimila seriju fotografija na kojoj drži Trumpovu odrubljenu glavu. Te godine odbio je s njom voditi doček nove godine, a zamijenio ju je voditelj Andy Cohen. Anderson je rekao da ne vjeruje u naslijeđenu imovinu, kao i njegova majka na kraju je uspio sam stvoriti karijeru i brend. Sve bogatstvo ionako se raspršilo do 1947. Vanderbiltovi potomci više nemaju novca zbog kojeg bi mogli biti na Forbesovoj listi, ali njihovo prezime još živi na pročelju sveučilišta Tennessee i na avenijama na Manhattanu i u Brooklynu.