Žiri sumnja da su vođe timova prethodno imali dogovor: Ne želim više biti najbolji i vođa tim

U gastroduelu koji je kandidatima MasterChefa donio veliko iznenađenje stoga što su im gosti bili njihovi prijatelji i obitelj, pobjedu je odnio plavi tim, čime je prekinut niz pobjeda crvenih pregača. Plavi tim vodio je Tomislav Marković, drugi put vođa, ali prvi put pobjednik. Suparnik mu je bio dobar prijatelj u MasterChef vili Filip Pleteš, koji je prema riječima žirija jako dobro vodio tim.

Prije nego su kuhali jela u skladu sa zadatkom, Filip i Tomislav morali su odabrati članove svojih timova, a redoslijed kojim su ih prozivali, u žiriju je izazvalo sumnju da su njih dvojica prethodno imali dogovor, što su obojica zanijekala. Ipak, Tomislav je priznao da je ispalo 'blesavo' to što je osobu koju je izabrao za suchefa dobio na način da je on jedini kandidat koji je ostao na izbor.

U analizi jela timovi su čuli koja su jela skuhali dobro, a koja loše, te što je u okusima smetalo žiriju. No, žiri se u podjeli bodova nije vodio samo okusima nego i poštivanjem pravila prilikom odrađivanja zadatka. Tako su crvenom timu, koji je prema broju bodova ocijenjenih jela od strane žirija bio bolji nego plavi tim, oduzeo čak deset bodova zbog pomicanja lonca s jedne radne jedinice na drugu unatoč označavanju kraja kuhanja. S tih deset bodova manje, plavi tim koji se obradovao pobijedi, sada je prema zbroju bodova bio u lošijoj poziciji od crvenih. ''Svjestan sam toga što sam napravio, ali da to nisam napravio ne bi imali umak. Bolje da sam ga stavio tu sekundu ili dvije nakon označavanja kraja, nego da ga uopće nismo imali'', smatra Ivan. Na kraju, spasili su ih bodovi Marina Medaka koji je jelo plavog tima ocijenio bolje nego suparničko. ''Ne želim više biti najbolji i vođa tima. Zapravo želim'', komentirao je Tomislav nakon ovih prevrata s bodovima te još dodao: ''Iz ovog showa ću izaći bijel kao Djed Mraz''.

Foto: Nova TV

''Dobro ste funkcionirali kao tim. Tomislav je posljednjih desetak minuta bio pogubljen, pokušavao si to pohvatati ali u tom trenu nisi bio kapacitet za to '', rekao je Stjepan. Iako je jelo crvenog tima bilo lošije, prema riječima žirija, imali su jako dobrog vođu koji ih je cijelo vrijeme ohrabrivao motivirajućim riječima. Takav Filipov stav puno je pomogao i Tihomiru koji je ispričao: ''U jednom trenutku sam čuo Filipa da govori možete vi to i to me opustilo''. ''Filipe, ti si svoj tim držao nekako na okupu i sve je to funkcioniralo'', rekao je Stjepan. Najbolje jelo crvenog tima i prema procijeni i tima i žirija, bile su tortilje, dok su one u plavom timu bile najlošije jelo. Ipak, ostala jela plavog tima bila su bolja, a kao pobjednički tim kandidati plavih pregača dobili su predah u Riverside golf terenima.

Rebarca crvenog tima koja se žiriju nimalo nisu sviđala, Roku su se svidjela. ''Nema masnoće nema ničega, skuhano meso, nije mi imalo okus rebrica'', objasnio je Damir. Zamjerili su im i ananas umak u burgeru koji je slatkoćom preuzeo okus te je burger više imao okus deserta. Crveni tim nije bio uvjeren argumentima žirija da su njihova jela bila lošija i stoga što su od pojedinih članova plavog tima dobili pohvale za jelo, pa su žiri zamolili da im razjasni jelo po jelo što točno nije bilo dobro da su prošli lošije od plavog tima. ''Za street food je jako bitno da kada koristite slatko morate posoliti i staviti kiseline. Ne može biti samo slatko. Treba napraviti kombinacije okusa, a ne samo 'sweet'. To se dogodilo kod burgera, on je bio samo sladak'', objasnio je Melkior.

''Naš hamburger bio je nedovršen. Krivicu ne mogu preuzeti u potpunosti na sebe jer sam ja bio odgovoran za pripremu mesa'', smatra Tihomir. Roko koji je bio oduševljen rebarcima nije mogao prihvatiti da su ona bila loša, ali mu je Melkior objasnio: ''Meso kad se kuha je kao hobotnica, kao bilo što, kao spužva. Kad se krene kuhati sve pušta van. Ako hoćeš sočnije meso, moraš ostaviti da se ohladi u tome u čemu se kuhala kako bi opet upilo u sebe''.Unatoč lošim kulinarskim kombinacijama, crveni tim dobro je funkcionirao kao tim i zato je žiri Filipu dao imunitet kojeg je on mogao pokloniti. ''Hvala vam na komplimentu što sam dobro vodio tim. Imunitet neću zadržati. Dat ću ga svojoj desnoj ruci Roku. Smatram da, budući da smo izgubili s dvoznamenkastom razlikom u ocjenjivanju, a ja sam prihvatio ideje koje su mi oni iznijeli, moram snositi neki oblik odgovornosti'', rekao je Filip.

Foto: Nova TV

Svi osim Roka, tako su morali u eliminacijski izazov kojem su tema bile palačinke. ''Kad sam saznao da se radi o palačinkama bilo mi je još više drago što sam dobio imunitet jer to nije moj teren'', komentirao je Roko. Izazov se odvio u tri faze. U prvoj su kandidati morali pripremiti smjesu za palačinke, te dva nadjeva – jedan slani jedan slatki. Za to su imali 12 minuta nakon čega je žiri obišao radne jedinice i probao slanu i slatku smjesu. Filip nikada nije radio palačinke, tako da je pred kamerama MasterChefa zamijesio svoju prvu smjesu za palačinke i nije se nadao prolasku u sljedeću fazu. Bio je u pravu jer je žiri procijenio kako mu je smjesa za slani namaz bila prerijetka, a s njim nije prošla ni Ema budući da joj je papar upao u obje smjese i slatku i slanu.

U sljedećoj fazi u kojoj su morali ispeći deset palačinki ispala je Željka. Iako je jako dobra u slasticama, nije bila baš oduševljena idejom izrade palačinki. ''Da sam znala da će me palačinka eliminirati ne bih se ni prijavila na MasterChef'', rekla je nakon što nije prošla u zadnji krug jer je prilikom serviranja palačinku probila nožem i ona je imala rupu pa je žiri nije priznao kao valjalu.

Od dvoje preostalih kandidata - Gorane i Tihomira žiri je u zadnjoj fazi zatražio da naprave kreativno jelo s namirnicama koje su dobili za prvu fazu plus dodali su još i lisnato tijesto te za to imaju na raspolaganju 40 minuta. Pobjednik ovog izazova je Tihomir i time je zaradio imunitet u sljedećem eliminacijskom krugu. ''Pobijediti Goranu koja je i više dala za timski izazov, ne znam koliko se u tim okolnostima osjećam kao pobjednik i koliko se osjećam sigurnim'', komentirao je svoju pobjedu Tihomir. U današnjoj emisiji doznat ćemo koji će član crvenog tima najlošije kuhati u eliminacijama i tko će napustiti MasterChef.

