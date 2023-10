Žiri ima veliko iznenađenje za kandidate, pomrsit će im sve planove

Kulinarska odiseja nastavlja se kuhanjem za imunitet ili stres test, ovisno o tome tko će biti uspješan, a tko potpuno bezuspješan u novom zadatku. Test kreativnosti ovoga puta dogodit će se uz jedan MasterChef twist u kojem će žiri još jednom zapapriti kandidatima.

U novom izazovu, Piero teži boljoj vremenskoj organizaciji, Mateja umjesto izbjegavanja stres testa ovoga puta cilja na imunitet, a Josip koji je pobijedio u prošlom izazovu, birat će jednu od tri ponuđene kombinacije namirnica. „Josip je draga osoba, on je stup naše kuće, ali je zagonetan“, kazat će Miroslav. No osim izbora namirnica, žiri ima iznenađenje za kandidate koje će im pomrsiti sve planove.

Josip bi volio da ispod zvona budu mesni proizvodi, a nada se da neće skrivati nešto s čim nije nikada prije radio. No doživjet će veliko razočaranje kad vidi da ni pod jednim od tri zvona nema mesa.

Prvo zvono skrivat će temu portugalske kuhinje, slani bakalar kojeg Portugalci pripremaju na 365 načina, odnosno po jedan za svaki dan u godini. Kad to sazna, Josip će komentirati: „Ne bih mogao svaki dan jesti ni kavijar, a kamoli bakalar“. No, ostale dvije opcije možda mu budu još nezanimljivije, pa završi upravo s ovom, a hoće li se upravo to dogoditi saznat ćemo u večerašnjoj epizodi.

