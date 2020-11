Žestoka svađa farmera: 'Faca joj se skroz izokrenula kada je počela vikati'

Tenzije na farmi su eskalirale, a svađa među farmerima za večerom nadišla je sve dosadašnje. Naime, već nekoliko dana farmeri se žale na gazdaricu Zdenku da ih tjera da rade bez odmora, a kada su je Maja i Josip suočili s time, Zdenka je bila stjerana u kut. ''Meni bi puno značilo da imam barem pola sata odmora i onda bih krenula kao nova'' pokušala joj je Maja objasniti zašto im treba odmor, no Zdenka ne popušta: ''Što si došla ovamo? Spavati?! Ja gazdujem i ima da me se sluša!'' Josip je također imao potrebu kazati gazdarici kako se osjeća: ''Tjeraš nas kao bičem! Izvini, ali tako ispada, ljudi to kažu!'' počeo se derati, no Zdenka mu nije ostala dužna te mu je uzvratila: ''I gonit ću vas bičem!''

Nakon nekog vremena, farmeri su se razišli od stola gorkog okusa. Stjepan, koji je inače jako blizak sa Zdenkom, kazao je kako nije bila u redu prema Josipu. ''Zdenka je najviše autoritativna od svih gazdi koje smo imali do sada. Mene je malo prepalo i potreslo što joj se faca skroz izokrenula kada je počela vikati na Josipa'' kazao je. Maja također smatra kako je Josip u pravu: ''Josip je imao možda intenzivan nastup, ali u suštini, sve što je rekao, podržavam jer jednostavno šest puta u minuti kaže tvoje ime, baš te goni.'' Josip je otišao u pušnicu vagati ribu koju je ulovio, a tamo su mu se pridružili Tomislav i Katarina koji su mu kazali kako sa Zdenkom ipak treba imati malo drugačiji pristup. ''Samo sebe uništavaš, radi koga, radi čega?'' poručio mu je Tomislav, na što je Josip dodao kako je ovo već druga njihova svađa te kako je uvjeren da će Zdenka promijeniti mišljenje i postaviti njega za prvog duelista umjesto Silvija. ''Ona je takva od početka, samo što je sada dobila vlasti i moći u ruke, pa uspijeva izraziti to što hoće'' zaključila je Katarina.

Jedini trenutak u danu kada su tenzije i svađe pale u drugi plan bio je s dolaskom Frane i igrom imuniteta. Gazdarica je za borbu odabrala Katarinu i Andrijanu koje su trebale stojeći na jednoj nozi u jezeru s magnetima uloviti čim više drvenih riba. Uspješnija je bila Katarina i tako si osigurala imunitet za ovaj ciklus. ''Mislim da me Silvio nije planirao uzeti u dvoboj, ali lijepa mi je ta namjera od Zdenke'' kazala je Katarina.

Hoće li gazdarica ipak promijeniti svoju odluku, ne propustite doznati u idućoj epizodi!