Žena koja je otkrila naše najveće ljepotice slavi 20 godina rada

Jedna od najpoznatijih modnih agencija, Talia Tihane Harapin-Zalepugin slavi dvadeset godina.

Čak i osobe koje nisu u modnom svijetu čule su za neka modna imena koja su stasala u Talia Model agenciji, poput Anite Dujić, Petre Friganović, Sare Sorić, Ivone Bevande, Anite Lijić, Laure Bračun, Ane Buljević i koje su se probile na svjetsku modnu scenu. Tihana s modelima ima poseban odnos; kad ih uzme „pod okrilje“ brine se za njih ne samo poslovno nego i privatno. Iako je vezana uz sve, neke djevojke posebno ističe:

-Kristina Šalinović je prva moja djevojka koja je bila na naslovnici Voguea i nosila revije koje svaki model može poželjeti. Skakala od sreće kad sam čula da Sara Sorić nosi revije Diora i Chanela. Bez obzira što Sara više nije dio TM agencije, ističem je kao početni osobni uspjeh., kaže Tihana.

No, ostale cure koje je Tihana “nanjušila” tijekom dva desetljeća također su imale ili imaju zavidne karijere.

Petra Friganović je tako proputovala svijet - živjela je u Miamiju, New Yorku, Bangkoku, Parizu, Milanu, Münchenu, Ateni i Londonu. Snimila je kataloge za Pepe Jeans, TV reklamu za Canon fotoaparat, editorijale za Marie Claire i Elle, naslovnicu za Madame Figaro, nosila revije za modne kuće Armani i Cavalli…

Ivona Bevanda je nosila revije na njujorškom tjednu mode, a postala je i zaštitno lice kreatorice Victorie Beckham.

Ana Buljević proslavila se noseći revije za Dior, Alexandera Wanga i Pradu, a bila je i zaštitno lice Oscara de la Rente.

Spomenuta mlada Sara Sorić ove je godine koračala je pistom 'bake punka' Vivienne Westwood, zasjala u showu kultnog Chanela u Tokiju, hodala pistom velikog Armanija, zašarenila reviju razigranog brenda Etro, zacrnila onu Ricka Owensa u Parizu. U veljači je dobila priliku da prošeta pistom New York Fashion Weeka noseći reviju s potpisom Marca Jacobsa koji je novom kolekcijom oduševio publiku Velike Jabuke.

Ljepotica s Lastova Claudia Antičević snimala je za francuska izdanja Cosmopolitana, Harper's Bazaara, Grazije i Ellea.

Tihana je Taliu osnovala 1988., mjesec dana nakon napuštanja Miss Hrvatske u kojoj je kao casting manager radila pet godina, te otkrila naše najpoznatije missice: Branku Krstulović, Anicu Kovač, Vanju Rupenu, Martinu Novosel i Lejlu Filipović.

-Missice poput Branke, Anice, Vanje, Lejle - sastavni su dio moga života i danas. Raduju me njihovi životni putevi i uspjesi i poput majke uživam gledajući kako ih javnost cijeni, uvažava i na neki način voli.

One moraju prvenstveno isticati sebe, svoj izgled, osobnost i slično. Modeli moraju znati prodati odjeću koju imaju na sebi - ali s više samouvjerenosti i ljepote naravno da će to napraviti uspješnije. U tom smislu im pristupam i pripremam za scenu, objašnjava Tihana razliku u radu s missicama i modelima/manekenkama.

Povodom dvadesetog rođendana agencije, Harapin-Zalepugin organizirala je photo session sa svojim modelima kako bi obilježili sav trud i odricanja da bi došli do uspjeha.

