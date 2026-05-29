Poznata filmska zvijezda nakon 11 godina se pojavila na crvenom tepihu i sve oduševila

Filmska zvijezda devedesetih, Joan Cusack, prvi se put nakon 11 godina pojavila na crvenom tepihu na premijeri filma "Priča o igračkama 5" u Londonu. U četvrtak navečer Tomu Hanksu i Timu Allenu pridružila se i kolegica koju javnost na crvenom tepihu nije vidjela više od desetljeća. Joan Cusack je posudila glas Jessie u četiri od pet nastavaka franšize.

Joan (63) je zablistala u elegantnoj bijeloj košulji uvučenoj u crnu dugu suknju visokog struka. Stajling je upotpunila upečatljivim naočalama i srebrnim satom dok je pozirala fotografima. Obožavatelji su brzo reagirali na društvenim mrežama komentirajući njezino rijetko javno pojavljivanje, a mnogi su pohvalili njezin novi izgled. “Predivno je vidjeti Joan. Izgleda prekrasno”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Izgleda fantastično!” Fotografirala se i sa suprugom Richardom Burkeom, predsjednikom neprofitne organizacije The Rise Foundation by Envoy koja pruža besplatnu pravnu pomoć imigrantima.

Cusack se proslavila još 80-ih godina, a poznata je po ulogama u filmovima "Working Girl" i "In & Out". Ulogu Jessie dobila je 1999. godine. Joan Cusack, sestra glumca Johna Cusacka, tijekom karijere osvojila je dvije nominacije za Oscara za sporedne uloge u filmovima Working Girl i In & Out. Glumila je i u naslovima Addams Family Values, School of Rock te seriji Shameless, za koju je osvojila nagradu Emmy. Glumica se posljednji put na ekranu pojavila 2019. u Netflixovu božićnom filmu Let It Snow. Danas živi u Chicagu, gdje od 2011. vodi trgovinu poklona Judy Maxwell Home.