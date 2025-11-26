VIDEO Nikad iskrenija Nikolina Pišek sve rastužila svojom pričom: 'Htjela sam sretnu obitelj i dug brak'

Voditeljica Nikolina Pišek i operna diva Sandra Bagarić gostovale su u novoj epizodi "Bez pardona s Idom", novog formata koji se emitira na YouTube-u. Iako je razgovor započeo u opuštenom tonu, atmosfera se naglo promijenila kada je Sandra podijelila detalje o svojoj sretnoj obiteljskoj priči i skladnom braku, što je kod Nikoline potaknulo lavinu emocija koje nije mogla sakriti te je s knedlom u grlu priznala kako je upravo takav scenarij bio i njezin životni san.

- Ja sam htjela slušati Rahmanjinova sa svojim suprugom, htjela sam imati sretnu familiju, biti dugo u braku, ja sam isto zaljubljena u ljubav, no nažalost mene je život demantirao tako da sam se ja prije jedno četiri godine našla na jednoj životnoj prekretnici i stvarno se ne nalazim u poziciji na kojoj sam željela biti u ovim godinama. Zaista bi to bilo nekako idealno u mom gledanju svijeta i mom percipiranju mene u njemu - otvorila se voditeljica. Njezine riječi toliko su dirnule prisutne da su Sandri Bagarić zasuzile oči, nakon čega je ustala i snažno zagrlila Nikolinu, a suze nije uspjela sakriti ni voditeljica Ida Prester.

Situaciju su pokušale olakšati smijehom, pri čemu je Nikolina rekla: - I tako sam se ja našla u neobranom grožđu, našla sam se sama na nekoj dejting vjetrometini i zapravo moj život, ako ste ikad gledali Bridget Jones, eto, to je moj život - usporedila je svoj život s filmskom junakinjom. Naime, otkako je prije gotovo četiri godine ostala udovica nakon iznenadne smrti supruga Vidoja Ristovića, Nikolina prolazi kroz izuzetno turbulentno razdoblje obilježeno javnim napadima svekra i borbom za nasljedstvo. Unatoč tome što je sanjala o tradicionalnoj obitelji, realnost ju je prisilila da izgradi novi život u Zagrebu gdje se zaposlila kao voditeljica na RTL televiziji.

A u svakodnevnom životu voditeljica ne prestaje oduševljavati. Podsjetimo, Pišek je dirnula pratitelje na Instagramu izvještavanjem o akciji spašavanja kujice Milene, za kojom se tragalo punih deset dana. Sve je kulminiralo dojavom da je viđena u jednom dvorištu, što je bio znak za akciju. - Nakon što smo dobili dojavu, grupica entuzijasta skupila se u trenutku. Dobili smo kartonske kutije za postavljanje zamke i krenuli - napisala je Nikolina, opisujući početak misije.

Napetost je rasla, a voditeljica nije skrivala zabrinutost. Uskoro je potvrđena lokacija - Milena se, iscrpljena i ozlijeđena, skrivala ispod dostavnog vozila. - Ne znamo u kakvom je stanju, budući da potraga za njom traje 10 dana - poručila je. Nažalost, slutnje su se obistinile. - Potvrđeno. Milena je ranjena. Vjerojatno je udarena automobilom. Dehidrirana je i gladna - nastavila je, dajući do znanja da je svaka sekunda bila presudna.

Organizacija je bila besprijekorna. Dok se tim na terenu pripremao za oprezno izvlačenje, Veterinarski fakultet već je bio obaviješten i spreman za hitan prihvat. Zahvaljujući strpljenju, akcija je uspješno privedena kraju. Milena je sigurno uhvaćena i prevezena na fakultet gdje je dobila potrebnu skrb. Emotivni epilog Nikolina je podijelila sa svojim pratiteljima. - Nije niti zacvilila. Jedan od onih sretnih susreta na Veterinarskom fakultetu. Sretni završeci su mi najdraži - zaključila je.