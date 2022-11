Željko Bebek otkrio nam je koje rituale ima prije koncerta ali i tajnu svog braka: 'Ne skidamo osmijeh s lica'

Željko Bebek na najbolji će način zaključiti 2022. godinu, koncertom 29. prosinca u varaždinskoj Areni, u kojoj će nastupiti prvi put. Bit će to i kraj njegove ovogodišnje turneje.

- Jako se radujem nastupu u Varaždinu. Bilo je sjajno to što sam nakon dvogodišnje stanke održao puno koncerata u Hrvatskoj, Europi i Kanadi. I uz sjajnu organizaciju, pripremam najljepši koncert turneje u prelijepom zdanju kao stvorenom za glazbeni spektakl. U ožujku, uoči turneje, odabrao sam set-listu za koju sam bio siguran da sadrži sve najveće hitove koje izvodim. A pjevam ih s velikim užitkom, bilo da su s početka, iz sredine karijere ili pak one najnovije, koje su još uvijek na top-listama. To je set-lista na kojoj se rijetko što mijenja. Siguran sam da sam napravio najbolji izbor, a to mi je pokazao i veliki uspjeh turneje - kazao je Bebek, kojem u sastavu svira i njegov sin Zvonimir, za kojeg se već sada može reći da ide tatinim stopama.

- Zvone je sjajan, jako talentiran glazbenik i pri tome ambiciozan. Od prvog dana otkako nastupamo zajedno osvaja simpatije publike, pa i više... Vole ga, naravno, i svi glazbenici moga benda, ali i producenti u studijima - kaže ponosni otac. Iza Bebeka su tisuće nastupa tijekom karijere, a prije i za vrijeme koncerta ima uvijek iste rituale.

- Tri sata prije nastupa imam lagani objed, prije izlaska na pozornicu popijem Jack Daniel's s ledom. Za vrijeme koncerta pijem samo vodu. Poslije koncerta sam na raspolaganju fanovima za fotkanje. Ne pazim fanatično na prehranu, ali volim i meso i ribu, povrće i voće. Sklon sam i dobrim vinima. Najviše sam za sebe učinio kada sam prije 20 godina odbacio cigarete - ističe Željko koji je ove godine proslavio 20. godišnjicu braka sa suprugom Ružicom.

- Sreli smo se prije 25 godina. Taj smo datum proslavili 16. studenoga putovanjem u Pariz. Nešto prije, ove godine, slavili smo u Lisabonu 20 godina braka. Povjerenje, posvećenost i još puno toga lijepog što svakodnevno dijelimo nas veseli. Ne skidamo osmijeh s lica. Možda je to recept uspješnog braka - kaže glazbenik koji se, za razliku od prijašnjih godina, ljetos nije stigao puno odmarati.

- Od početka ovogodišnje turneje, nismo mogli odvojiti vrijeme za dulji boravak na moru. Ipak, "uštipnuli" smo u lipnju Big Game na Pelješcu i plovili nekoliko dana brodom, tek da si napunimo baterije. Sada dolazi adventsko vrijeme, a u tim danima održat ćemo desetak koncerata u Hrvatskoj. Za Božić ćemo biti doma, u obiteljskoj atmosferi - kazao je Bebek. koji će koncert u Varaždinu i snimati te iduće godine objaviti album uživo. Za Novu godinu nastupit će u Mostaru, a nakon toga s obitelji ide na skijanje na Kupres. Nakon toga, kaže, opet će u studio. Raditi na novim pjesmama.

