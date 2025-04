Zeleni tim slavio u izazovu: 'Nemam plan koga ću nominirati, no znam koga neću'

BRAK NA PRVU

Novi zadaci, nove spoznaje, Silvija priznala: 'Ja ne znam jesmo li na dva pitanja znali odgovoriti'

Dobro znani kandidati družili su se Zagrebu, a Stjepan je tijekom druženja izjavio: „Mislim da su Doris i Igor jedini iskreni, svi ostali samo se pretvaraju, samo njih podržavam i to je to, nikog drugog. Hvala i do viđenja, vidimo se na izjavama“, što je razljutilo ostale kandidate pa mu je Kristina S. rekla: „Ajde budi frajer pa reci zašto misliš da se ja pretvaram"