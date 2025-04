Novi zadaci, nove spoznaje, Silvija priznala: 'Ja ne znam jesmo li na dva pitanja znali odgovoriti'

Nakon jučerašnjeg vjenčanja, Simon i Jeannette novi dan su započeli doručkom u krevetu, a dobili su i pismo koje ih je obavijestilo da je odredište njihovog medenoga mjeseca planinski kraj. „Želim da mi bude top, ski resort, ako idemo u planinsku kuću nas dvoje sami pa poubijat ćemo se! Kod nas dvoje ne zna se tko je jači, mi smo oboje karakteri bit će ludilo ako budemo sami“, našalila se Jeannette, koja je na kraju bila sasvim zadovoljna prekrasnom kućom u Gorskom kotaru, a i svojim suprugom, koji joj je prepustio veliku spavaću sobu s prekrasnim pogledom na šumu.

Dobro znani kandidati družili su se Zagrebu, a Stjepan je tijekom druženja izjavio: „Mislim da su Doris i Igor jedini iskreni, svi ostali samo se pretvaraju, samo njih podržavam i to je to, nikog drugog. Hvala i do viđenja, vidimo se na izjavama“, što je razljutilo ostale kandidate pa mu je Kristina S. rekla: „Ajde budi frajer pa reci zašto misliš da se ja pretvaram.“

Iduće jutro Kristina G. pripremala se preseliti nazad u zajednički stan sa Stjepanom, a prije toga Stjepana je posjetila Doris kako bi odradili trening zajedno. „S Doris je super vježbati, isto je ovako malo hiperaktivna i pašemo si po energiji“, zaključio je Stjepan, koji je s Doris komentirao kako mu je pasao trening prije Kristininog povratka u zajednički stan.

„Cijenim to što mi je došao prenijeti stvari, tu baš vidim napredak u našem odnosu. Kad smo se tek upoznali ja sam teglila te svoje gluposti, a on se nijednom nije ponudio da mi pomogne. Sad baš vidim razliku, prvi je došao i ponudio se pomoći i baš vidim da mi želi dobro, kao što i ja njemu želim“, ispričala je Kristina, a Stjepan dodao: „Pokušat ćemo ponovno. Mislim da smo naučili dosta toga od eksperata i jedno od drugoga i dalje ništa negativno, samo pozitivno.“

Eksperti su Silviji i Hrvoju, Doris i Igoru te Irmi i Marku poslali 'Upoznavalice' - igru koja će im pomoći da bolje upoznaju svoje partnere i lakše se zbliže kao par. Neki parovi preskakali su škakljiva pitanja, drugi hrabro odgovarali i pokazali da se dobro poznaju. „Bez obzira na to što se družimo na dnevnoj bazi ipak ima stvari koje ne znamo jedno od drugome“, rekao je Igor. Silvija i Hrvoje nisu znali odgovore na pitanja koja su jedna o drugom izvlačili i Hrvoje je zaključio kako je pitanja previše i neka nisu relevantna, a Silvija je, pak, spoznala da se ona i Hrvoje uopće dobro ne poznaju: „Shvatila kako ja uopće nemam informacija o njemu, ni on o meni. Ako me pitate što od kućanskih poslova Hrvoje ne voli to bi bilo razgovarati sa svojom ženom.“

Nakon igre Kristina S., Višnja i Silvija pričale su o svojim odnosima. Višnja se požalila kako je Darko teška osoba i pred njom je manji od makova zrna, a onda se pred drugima previše opusti i šali na neprimjeren način. Silvija je svojim kolegicama u eksperimentu priznala da je igra upoznavanja loše prošla: „Moj muž i ja ne znam jesmo li na dva pitanja znali odgovoriti, znači uopće nismo razgovarali“, rekla je Silvija i ispričala Kristini i Višnji i to na koji je način Hrvoje otkrio da ne može imati djecu. „Neki ljudi dobro prikrivaju svoje mane“, zaključila je Kristina S.

A o igri su pričali i Stjepan Hrvoje i Darko. „Uvijek kad je pritisak malo se povučem, ja ne volim pritisak, kad mi netko govor 'daj ovo, daj ono' prirodno mi je da se povučem“, rekao je Hrvoje, a Darko se spremno složio s njim. „Hrvoje mi je u redu osoba, ali ne čini mi se kao da se otvara brzo i nije direktan oko nekih pitanja“, zaključio je Stjepan.

Jeannette i Simon šetali su prekrasnim krajolicima Gorskog kotara i bolje se upoznavali. „O svojoj prošlosti ne želim pričati, a što se tiče osoba iz mog života niti u kojem slučaju ne želim o tome argumentirati jer to nije za javnost i ne smatram da je potrebno“, najavio je Simon, što je Jeannette prihvatila. Ona je ipak željela podijeliti kako joj je prvi brak bio bolan i izrazito stresan: „Prošlost je bila burna i želim ovom prilikom poručiti ostalima koji prolaze kroz patnju - kada dođete na dno, nemojte posustati,“ rekla je.

I, dok su neki parovi dobili 'Upoznavalice', drugi, točnije, Kristina S. i Franjo, Kristina G. i Stjepan te Višnja i Darko dobili su zadatak napisati pismo u kojoj svojem partneru otkrivaju svoju najznačajniju vezu ili životni trenutak. Kristina S. i Franjo nisu bili oduševljeni zadatkom i slagali su se kako im nije problem podijeliti svoju intimu jedno s drugim, već to napraviti pred kamerama. Višnji se također nije svidjela ideja otkrivanja svoje intime pa je napisala kako žali što je davala previše prilika onima koji to nisu zaslužili. Njen suprug odlučio je biti otvoreniji pa priznao kako ima veliki strah od dubine jer se kao mali gotovo utopio.

Kristini G. zadatak se jako svidio, kao i pismo koje je Stjepan napisao o svojoj najznačajnijoj vezi - svojoj prvoj ljubavi koju nikada neće zaboraviti. Krstina je sa Stjepanom podijelila svoje iskustvo odlaska u Austriju i kako ju je to izgradilo jer se morala snaći, osloniti sama na sebe i raditi na sebi. Sličnu priču imala je i Krstina S., koja je s Franjom podijelila: „Odrastajući sam shvatila da ništa ne pada s neba i da sve što želim, ako sama ne napravim, neće biti napravljeno. Mislim da sam zato postala toliko samostalna i neovisna i ne želim ni o kome ovisiti i želim da su sve odluke u mom životu samo moje - bile krive ili ispravne.“

Franjo je odlučio u potpunosti se otvoriti i podijeliti svoju najveću traumu, iako mu je o tome jako teško govoriti, jer je, kako kaže, osjetio potrebu da svoje iskustvo podijeli. Naime, Franjo je u pubertetskoj dobi ostao bez brata, pa je u svom pismu napisao: „Otad više nikad ništa nije bilo isto. Svaki gubitak je bolan i to te ili ojača ili oslabi, a ja sam oslabio i od onda živim u strahu i s time se jako teško nosim“, potpuno je iskren bio Franjo i dirnuo Kristinu te su oboje pustili suzu.

Za to vrijeme u Gorskom kotaru Jeannette i Simon uživali su uz vatru i također odgovarali na pitanja koja su dobili od stručnjaka. Kada je Simon izvukao pitanje je li on njen uobičajen tip muškarca, Jeannette ha ja oduševila odgovorom pa joj je dao pusu. „Nisi uobičajen, ali si specifičan tip. Ja mislim da si ti puno više od mojih očekivanja i uopće ne spadaš u ono uobičajeno.“

Na Jeannettino pitanje osjeća li emotivnu povezanost, Simon je rekao: „Da, ali definitivno na prijateljskoj bazi.“ Jeannette se njegov odgovor izrazito svidio: „Hvala, to mi je jako važno, mislim da mi je to najvažnije od svega. Čini mi se da Simon i ja imamo taj dobar početak i mogućnost da gradimo povjerenje, prijateljstvo, ljubav u prijateljstvu i stoga mu hvala jer me naučio jednu veliku stvar.“ Nakon odgovaranja na pitanja pustili su muziku i plešući i pjevajući povukli se u kuću.

Frano, Stjepan i Marko dan su završili druženjem i razgovorom te je Stjepan s njima podijelio kako se njegov odnos s Kristinom G. popravio od početka. „Stjepan je dosta uživljen u tu ulogu da on sve razumije, da on sve vodi, da je on najpametniji, a u stvari ima najviše problema od svih nas“, komentirao je Franjo.

Sutra kandidate čeka još jedna zajednička večera, a Višnja ju iščekuje s nestrpljenjem. „Sutra je večera - sigurno neće biti ni s moje, ni s Darkove strane ekscesa, ponašat ćemo se odrasli ljudi, kulturno i normalno. Ja očekujem sad od drugih parova da iznesu probleme“, rekla je. Ipak, dodala kako joj se nisu svidjeli komentari Doris o njenom ponašanju prema Darku i dala naslutiti da sutrašnja večera možda ipak neće proći sasvim glatko. Ne propustite nove epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' od ponedjeljka do četvrta od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

