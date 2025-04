Meghan Markle otvoreno progovorila o najbolnijem gubitku: 'Morate naučiti pustiti'

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, u svojem novom podcastu "Confessions of a Female Founder" dotaknula se iznimno osobne i bolne teme – gubitka djeteta. U iskrenom razgovoru s gošćom Reshmom Saujani, osnivačicom neprofitne organizacije Girls Who Code, Meghan je podijelila svoja razmišljanja o procesu tugovanja i iscjeljenja nakon spontanog pobačaja koji je doživjela 2020. godine.

U drugoj epizodi svojeg podcasta, Meghan je ugostila Reshmu Saujani, koja je također prošla kroz bolno iskustvo višestrukih spontanih pobačaja zbog autoimunih problema, što ju je navelo da se povuče s čela organizacije Girls Who Code kako bi se posvetila sebi. Meghan je nježno potaknula razgovor o toj teškoj odluci, prepoznajući paralelu s vlastitim iskustvom. "Pokrenut ću ovu temu ako ti je ugodno razgovarati o tome, jer znam da si javno govorila o međuljudskim stvarima koje su ti se događale dok si vodila Girls Who Code, te o spontanim pobačajima koje si doživjela", započela je Meghan. "I ja sam govorila o spontanom pobačaju koji smo mi iskusili." Meghan je zatim ponudila duboku refleksiju o emocionalnom teretu gubitka trudnoće, uspoređujući ga s otpuštanjem snažnih nada i planova za budućnost.

"Mislim da se na neki paralelan način morate naučiti odvojiti od stvari za koju ste imali toliko obećanja i nade", nastavila je vojvotkinja. "I biti u redu u određenom trenutku da nešto pustite – nešto što ste planirali voljeti dugo vremena." Njezine riječi duboko su dirnule Saujani, koja je priznala da se osjeća viđenom i shvaćenom na način na koji dosad nije. "Htjela sam reći, osjećam se kao da čitaš moje dnevnike", odgovorila je Saujani. "To je zaista pronicljivo jer mislim da nitko to nije vidio na taj način, rekao na taj način za mene. Ali to je točno."

Ovo nije prvi put da Meghan javno govori o svojem gubitku. U studenom 2020. godine, napisala je potresan osobni esej za The New York Times pod naslovom "Gubici koje dijelimo", gdje je detaljno opisala trenutak kada je u srpnju te godine shvatila da gubi svoje drugo dijete. "Nakon što sam sinu Archieju promijenila pelenu, osjetila sam oštar grč. Pala sam na pod s njim u naručju, pjevušeći uspavanku da nas oboje smirim, vesela melodija bila je u oštroj suprotnosti s mojim osjećajem da nešto nije u redu", napisala je tada. "Znala sam, dok sam stezala svoje prvorođeno dijete, da gubim svoje drugo." Opisala je sate provedene u bolničkom krevetu, držeći supruga, princa Harryja, za ruku, oboje u suzama. "Gubitak djeteta znači nošenje gotovo neizdržive tuge, koju mnogi doživljavaju, ali o kojoj rijetki govore", zaključila je u eseju.

Godinu dana nakon gubitka, u lipnju 2021., Meghan i Harry dočekali su svoju kćer, princezu Lilibet. U podcastu, Meghan i Saujani razgovarale su i o pritisku s kojim se suočavaju žene, posebice osnivačice i liderice, te o hrabrosti potrebnoj da se napravi pauza i zatraži pomoć. Meghan je istaknula važnost autentičnosti. "Hrabrost koja je potrebna ženi osnivačici, hrabrost koja je potrebna ženi, kada ste na ovom putu, u ovoj ste rutini, postavili ste očekivanja... Hrabrost koja je potrebna da kažete: 'Trebam pomoć' ili 'Trebam pauzu' je ogromna", rekla je Meghan. Naglasila je da je nemoguće biti uzor mladim ženama ako se ne djeluje s potpunom autentičnošću, pogotovo kada prijeti izgaranje (burnout).

Unatoč bolnim iskustvima i izazovima, Meghan je u podcastu također izrazila neizmjernu radost koju joj donosi majčinstvo, nazivajući ga svojom "najdražom titulom". Opisala je kako uživa u svakodnevnim trenucima sa svojom djecom, Archiejem i Lilibet, te kako joj rad od kuće omogućuje da bude prisutna u njihovim životima, čak i tijekom radnih sastanaka. "Ne bih to mijenjala ni za što", naglasila je.

