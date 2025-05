Zbog velikog interesa koncert Nine Badrić se iz Kaštilca prebacuje u Galeriju Meštrović! Zadnja večer je rasprodana

Nakon što je koncert Nine Badrić koji se 28. lipnja trebao održati u Meštrovićevom Kaštilcu rasprodan u nekoliko sati od objave, odlučeno je da se zbog velikog interesa publike nastup ipak preseli u Galeriju Meštrović. - To je zaista sjajna vijest, jer velika mi je čast nastupati u tako čarobnom ambijentu. Radujem se što svi koji su ostali bez ulaznice za Melodije Jadrana Classic (a zvalo me jako puno ljudi) sad imaju priliku osigurati svoje mjesto i zapjevati zajedno sa mnom pod zvijezdama - kazala je Nina.

Miljenica splitske publike nastupit će u pratnji Ante Gele i akustičnog orkestra obogaćenog sekcijom gudača. Jedna od naših najnagrađivanijih pjevačica nam obećava pravu glazbenu poslasticu, obrade poznatih pjesama u neočekivanoj izvedbi i u posebnim aranžmanima.

Finalna večer u Galeriji Meštrović je rasprodana. Vidimo se 28. i 29. lipnja u Galeriji Meštrović. Još je jedino dostupan određeni broj ulaznica za koncert Nine Badrić classic, a ulaznice se mogu nabaviti u sustavu Adriaticket.hr

