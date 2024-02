Jedna od najpoznatijih influencerica razvodi se nakon skandala s humanitarnom pomoći

Jedna od najpoznatijih influencerica na svijetu Chiara Ferragni razvodi se od repera Fedeza nakon osam godina, pišu talijanski mediji. Čini se da su njezini nedavni pravni problemi odigrali značajnu ulogu u prekidu, a problemi u njihovoj vezi počeli su još u vrijeme prošlogodišnjeg Sanrema, ali je Chiara odgodila donošenje bilo kakvih odluka kako bi podržala svog bolesnog supruga. Međutim, kada se našla u nevolji, Fedez je navodno pokazao manje razumijevanja, okrivljujući nju i pravne probleme s kojima se suočava za negativan efekt na njegovo poslovanje. To je dovelo do brojnih rasprava u kojima je eskalirala napetost dok je Chiara pokušavala držati stvari pod kontrolom. Na kraju, Fedez je navodno pobjegao u Miami sa svojom pomoćnicom te tako napustio njihov zajednički dom.

Podsjetimo, ovo se odvilo nakon skandala s humanitarnom akcijom. Influencerica je u suradnji s kompanijom Balocco osmislila blagdanski kolač s njezinim prezimenom na njemu koji se prodavao po cijeni od devet eura. Svi prihodi od prodaje trebali su biti uplaćeni torinskoj dječjoj bolnici za kupnju novog aparata za liječenje djece oboljele od osteosarkoma i Ewingovog sarkoma, no nakon što je akcija završila, iz bolnice su se oglasili da nisu primili nikakvu donaciju od Chiare Ferragni, već da im je brend Balocco i prije početka akcije uplatio donaciju od 50 tisuća eura.

- Donirat ću milijun eura bolnici za potporu skrbi za djecu. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogriješila u komunikaciji. To je pogreška koju neću ponoviti u budućnosti. Potpuno ću odvojiti svaku dobrotvornu aktivnost, kojima se oduvijek bavim i čime ću se nastaviti baviti, od komercijalnih aktivnosti. Jer čak i ako je krajnji cilj dobar, ako nije bilo dovoljne kontrole nad komunikacijom, to može generirati nesporazume - rekla je kasnije Chiara.

Isto se dogodilo i kada je prodavala lutke proizvedene 2019. godine u suradnji s kompanijom Trudi. Prodaja je također išla putem Chiarine stranice, a ona se tada oglasila: - Sva zarada ići će za Stomp out bullying, neprofitnoj organizaciji za borbu protiv cyberbullyinga, teme koja mi je jako bliska – kazala je Chiara, a lutke su se potom prodavale i preko drugih internetskih stranica gdje kupnja nije uključivala nikakve donacije.

Oglasio se i talijanski časopis Elle koji piše da je istražiteljima sumnjica i njezina suradnja s jednom dobrotvornom organizacijom iz 2020. godine, a cilj im je bilo prikupljanje sredstava za borbu protiv Covida kroz ograničeno izdanje kolekcije s kompanijom Oreo.

