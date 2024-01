Najuspješnija modna influencerica izgradila je milijunsko carstvo, a sada sve propada zbog humanitarnog skandala

Talijanska influencerica, blogerica, poduzetnica Chiara Ferragni (36) već je petnaestak godina talijanska muza, miljenica mladih žena te modna i kozmetička ikona. Globalno je zaštitno lice kozmetičke tvrtke Lancome, vlasnica je tri međusobno povezane tvrtke te pod svojim brendom i prepoznatljivim logom prodaje odjeću, obuću, kozmetiku i modne dodatke, na društvenim mrežama je prati gotovo 30 milijuna ljudi, a njezino osobno bogatstvo procjenjuje se na 19 milijuna eura.

Zabluda kupaca

Međutim, sve je to trenutačno na tankom ledu zbog velikog skandala koji je čak dvaput spomenula i talijanska premijerka Giorgia Meloni. I Chiaru je tako, čini se, zatekla kultura otkazivanja. U Hrvatskoj smo imali jedan primjer toga, a odnosi se na skupinu Tram 11 koja je početkom 2022. godine objavila album "Jedan i jedan". Prema nekim kritičarima, album i pjesma "PŠK" sadrže brojne provokativne i politički nekorektne stihove. Mnogi su zaključili kako se u njima iskazuje mržnja prema određenim skupinama, stoga im je 24. siječnja 2022. godine diskografska kuća Menart otkazala suradnju i povukla album iz prodaje. Slično se sada događa i Chiari, a sve je počelo s omiljenom talijanskom blagdanskom delicijom, kolačem pandoro. Naime, talijanska prehrambena tvrtka Balocco je 2022. u suradnji s influencericom na tržište lansirala kolač pandoro s njezinim potpisom, a dio prihoda od prodaje trebao je ići u humanitarne svrhe. Točnije bio je namijenjen istraživačkom timu za liječenje zloćudnih bolesti kostiju u specijalnoj dječjoj bolnici Regina Margherita u Torinu. Božićni kolač prodavan je po višestruko većoj cijeni od 9 eura po komadu, dok je tržišna cijena usporedivih proizvoda iznosila svega 3,7 eura. Tek se poslije doznalo kako je tvrtka Balocco spomenutoj bolnici jednokratno uplatila 50 tisuća eura, i to prije nego što je kolač s Chiarom stavljen na tržište, a od njegove prodaje bolnici nije uplaćen ni cent. Zbog toga je talijansko državno odvjetništvo protiv nje, na zahtjev nacionalne Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, pokrenulo postupak zbog preklanjske prevare i dovođenje potrošača u zabludu.

U istrazi je tužiteljstvo dokazalo sve navedeno, da je tvrtka tako svojom marketinškom kampanjom u kojoj je sudjelovala i Chiara kupce dovela u zabludu zbog čega su i influencerica i kompanija osuđeni na novčane kazne. Chiara Ferragni i s njom povezane kompanije u državni proračun moraju uplatiti svu protupravno stečenu zaradu od 1,075 milijuna eura, a Balocco je kažnjen s 420 tisuća eura. Odmah nakon objave presude influencerica se obratila svojim pratiteljima te se u videu na Instagramu ispričala svima i obećala da će samoinicijativno na račun te bolnice uplatiti još milijun eura. – Donirat ću milijun eura bolnici za potporu skrbi za djecu. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogriješila u komunikaciji. To je pogreška koju neću ponoviti u budućnosti. Potpuno ću odvojiti svaku dobrotvornu aktivnost, kojima se oduvijek bavim i čime ću se nastaviti baviti, od komercijalnih aktivnosti – rekla je Chiara u videu.

Mnogi su, međutim, ovaj potez ocijenili očajničkom mjerom za spas njezina ugleda, o kojem ovisi cijelo Chiarino poslovno carstvo. Koje se, doduše, već polako počelo raspadati. Kako pišu talijanski mediji, Coca Colina reklama s Chiarom u glavnoj ulozi navodno se trebala početi emitirati krajem siječnja, neposredno prije otvaranja popularnog festivala u Sanremu, no to je sad stopirano zbog ovog skandala.

Pojedinačni slučajevi

A suradnju joj je otkazao i talijanski brend naočala Safilo. Talijanska premijerka Giorgia Meloni spomenula taj slučaj tijekom završnog govora na svom godišnjem političkom festivalu Atreju u Rimu, te ponovno tijekom svoje konferencije za novinare na kraju godine. – Postoji pitanje transparentnosti u donacijama, na čemu možda trebamo poraditi kako pojedinačni slučajevi ne bi utjecali na dobrotvorne akcije. Upoznavanje s trenutnim pravilima o transparentnosti i osmišljavanje boljih mogla bi biti korisna vježba za sve – rekla je Meloni.

Inače, Chiara je svoju karijeru započela modnim blogom "The Blond Salad", na kojem je objavljivala svoje priloge o modi i putovanjima, pa je 2013. godine lansirala i vlastiti Chiara Ferragni Brend pod kojim prodaje odjeću, obuću, modne dodatke i slično. Godine 2016. prvi izašla je i na globalno tržište s pop-up trgovinama u Parizu, Kölnu, Tajvanu i Londonu, a godinu nakon njezine su se stvari našle na policama trgovina u Milanu, Parizu, Šangaju i Hong Kongu. U svoj je posao uključila i članove obitelji. Tako se uz nju često pojavljuju i njezin suprug, talijanski glazbenik i reper Fedez, s kojim ima sina Lea i kći Vittoriju. Uz to je angažirala i svoje roditelje – otac joj je vlasnik stomatološke klinike, a majka je autorica kriminalističkih romana. U poslu su također i njezine sestre Valentina i Francesca, pa talijanski mediji obitelj Ferragni uspoređuju s obitelji Kardashian. Nazivaju ih "The Ferragnez" što je i ime reality showa u produkciji Chiarine medijske kuće. Koliko će sada na njezinu karijeru utjecati "kultura otkazivanja", tek ćemo vidjeti.

