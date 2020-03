Zbog reakcije Celine Dion ovaj video s obožavateljicom postao je viralni hit

U kratkom vremenu video susreta Celine Dion i njezine obožavateljice Freide Solomon postao je viralni hit.

Dok je slavna pjevačica, koja ove godine ima veliki koncert i u Hrvatskoj, automobilom napuštala jedan hotel u New Yorku ispred hotela dočekali su je obožavatelji kojima je mahala, a onda je primijetila Freidu koja je počela pjevati "Surrender" pjesmu Celine Dion.

Vozač pjevačice htio je produžiti dalje, ali Dion ga je iznenadila svojom molbom i rekla mu je da zaustavi vozilo i zapanjeno slušala mladu obožavateljicu. Kada je Freida otpjevala pjesmu Celine joj se zahvalila i rekla: Nadarena si, cijenim što si pjevala sa mnom.

Here’s the full version of me singing to @celinedion 🖤🎤 pic.twitter.com/cG1YKIIpv4