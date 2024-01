Zbog mentalnog zdravlja poznati glazbenik se prije šest mjeseci povukao, a sada je fanove razveselio

Pjevač Lewis Capaldi (27) oduševio je obožavatelje jer je za Novu godinu objavio pet novih pjesama i prvi put u zadnjih šest mjeseci obratio se svojim obožavateljima na društvenim mrežama i najavio je da objavljuje prošireno izdanje svog drugog albuma "Broken By Desire To Be Heavenly Sent". Pjevač, koji ima Touretteov sindrom, prije pola godine je najavio da uzima pauzu od nastupa kako bi se posvetio svom mentalnom zdravlju.

Lewis Capaldi je na Novu godinu objavio pet novih pjesama, a jedan od obožavatelja koji ih je poslušao oduševljeno mu je napisao: Hvala ti puno za ovih 5 novih pjesama. Tako su lijepe i iskrene i učinile su da se osjećam shvaćenom. Pjesme se zovu "Strangers", "A Cure For Minds Unwell", "Someone I Could Die For", "The Ancient Art Of Always F***ing Up" i "Old Navy Blue" za koje je Lewis napisao: Nakon nedoumica trebam li objaviti ove pjesme, shvatio sam da bi bilo šteta da ovih dodatnih pet pjesama, koje su mi tako nevjerojatno posebne, nikada da ugledaju svjetlo dana.

Njegov album je nakon izlaska u svibnju 2023., završio na prvom mjestu britanskih ljestvica gdje se na toj poziciji zadržao dva uzastopna tjedna.

- Bojao sam se da vas ne razočaram, bojao sam se da ne ispunim očekivanja i, iskreno, bojao sam se da će cijela stvar biti potpuni promašaj. Ali, zahvaljujući svima vama, nije. Nevjerojatno je vidjeti kako vas pjesme na ovom albumu još uvijek zanimaju unatoč činjenici da album nisam promovirao niti sam bio na turneji - napisao je Lewis.

Mnogi obožavatelji su mu zahvalili i čestitali na 'divnim' pjesmama, rekavši: 'Hvala ti puno na ovim novim pjesmama, Lewise! Volimo tvoju iskrenost u njima. Želimo ti sve najbolje u 2024. godini. Volim nove pjesme!! Drago mi je da je i tebi puno bolje, Lewise…

Pjevač je u objavi na društvenim mrežama također objavio novosti o svom mentalnom zdravlju. Rekao je da je primijetio 'značajno poboljšanje' i kod Touretteove bolesti i kod tjeskobe s kojom se borio te je dodao kako se nada da će uskoro opet biti u formi za javne nastupe i veseli se prvim izvedbama novih pjesama pred publikom.

