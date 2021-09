Zbog bivšeg supruga prešla na islam, on ju ostavio zbog influencerice: "Samo je otišao"

Bivša supruga zvijezde Manchester Cityja Riyada Mahreza (30), Rita Johal (29) za britanske medije otkrila je kako je Mahrez nakon prelaska iz Leicestera u City okrenuo leđa njoj i obitelji, a od povučenog i mirnog oca i supruga koji je kupovao u lokalnim dućanima s namirnicama postao raskalašena zvijezda.

Rita se također osvrnula na propali transfer Engleskog kapetana Harryja Kanea, a njegovoj ženi je poručila da se spasila “sigurnog raspada braka”.

-Riyadu je slava udarila u glavu. Ne znam kako je drugima, ali preseljenje u drugi klub promijenilo je moga muža- rekla je Rita za britanske medije.

-Karijera nogometaša je kratka, trebali bi ostati prizemni i vjerni onima kojima je stalo do njih, čak i ako odu u veći klub, jer kada sve to završi, tek tada će vidjeti tko je ostao uz njih, dodala je Rita.

Zbog Riyada, Rita je prešla na islam, prestala je piti alkohol i izlaziti u noćne klubove te se odlučila posvetiti mirnom životu, no po dolasku u novi klub i grad, nogometaš je postao druga osoba, a ubrzo ju je ostavio te se zaručio s influencericom Taylor Ward.

-Riyad je sasvim druga osoba. Izlazi, opija se, to nije on. Ne mogu reći da ga mrzim, to je prejaka riječ, ali sam šokirana zbog svega što je napravio i kakva je osoba postao. Odjednom me ostavio, a za sve je okrivio igranje za Manchester City.

Rita I Riyad upoznali su se 2014. godine u njezinom rodnom Londonu sasvim slučajno. Ona je hodala ulicom Oxford, a on joj je prišao.

-Tada nisam znala tko je on, tada nije bio “veliko ime”. Bio je šarmantan i svidio mi se. Uvijek je bio dobar prema meni, govorio mi je da sam lijepa, osjećala sam se posebno. Rekao mi je da me voli i da želi imati djecu sa mnom- objasnila je.

Samo nekoliko mjeseci nakon početka veze vjenčali su se u tajnosti, priredili su maleno vjenčanje u obiteljskoj kući.

-Promijenila sam se zbog njega, prestala sam piti alkohol budući da ni on nije pio. Voljela sam ono za što se zalaže, samo sam htjela da imamo lijep život. Bili smo jako zaljubljeni i htjeli smo zauvijek ostati zajedno. Par je u dvije godine braka dobio dvije kćeri, Inayju i Aylaju, a na početku su bili “normalan” par, on je igrao nogomet, ona je bila domaćica no tada se dogodio “Manchester City”.

-Jedan dan je samo otišao. Preklinjala sam ga da se vrati, no on je za sve krivio pritisak nogometa, no zapravo mu je bilo dosadno, a povrh svega njegovi obožavatelji su me vrijeđali na društvenim mrežama.

Prošlog Božića Riyad se uselio u luksuzni stan, a ovoga ljeta zaprosio je svoju novu odabranicu, Taylor Ward s unikatnim zaručničkim prstenom vrijednim preko 3 milijuna kuna, a Rita je sve saznala preko društvenih mrežama.

Inače Riyad nije jedini “raskalašeni” nogometaš u Cityju. Naime igrači plavog dijela Manchestera slove kao veliki zavodnici, pa je tako nakon prelaska u “Građane” John Stones (27) svoju dugogodišnju djevojku izbacio iz stana s njihovom jednogodišnjom kćeri, a nova zvijezda Jack Grealish (25) koji je prije velikog transfera ljetovao u Dubrovniku s djevojkom Sashom Attwood (25) već je snimljen u zagrljaju "nove" djevojke.

