Šveđani kreću na hologramsku turneju uz pomoć vlastitih avatara

Abba, jedna od najuspješnijih pop-grupa svih vremena, okuplja se nakon 39 godina. Možda su mogli pričekati još jednu pa uknjižiti okruglu brojku, ali zapravo se novi “dolazak” – da parafraziramo naziv njihova albuma “Arrival”, ukupno najprodavanijeg albuma u Velikoj Britaniji – planirao za 2018. Odgođen je kada je Björn Ulvaeus shvatio da mogu napisati više pjesama od dvije koje je tada imao, “Don’t Shut Me Down” i “I Still Have Faith In You”.

Kada je napokon objavljeno da 2. rujna dolazi “Dan A”, internet je “pregorio”, a forumi se užarili zbog povratničkog projekta “Abba Voyage”. Nimalo čudno jer, osim pet novih pjesama izvorne postave (Agnetha Fältskog, Anna-Frid Lyngstad (Frida), Benny Andersson i Björn Ulvaeus), radi se i o premijeri tehnološki pionirskog pothvata Abbatar, virtualnog programa kojim će najpoznatiji švedski glazbeni proizvod krenuti na hologramsku turneju uz malu pomoć vlastitih avatara.

Usporedna stvarnost

Zapravo nije čudno da se baš Abba dohvatila takvog projekta, ali će pored do sada najcjelovitije iskorištene “usporedne stvarnosti” u pop-glazbi donijeti i sasvim konkretnih spomenutih novih pet pjesama koje svi čekaju kao ozebli Sunce, a usput i provjeru kolike su današnje mogućnosti besprijekornog pop-četverca te mogu li ponoviti instantnu melodijsku privlačnost zbog koje su ih neki u sedamdesetima, premda preuzetno, nazivali “pop Beatlesima” za nove generacije.

Dodatni gitarist grupe Janne Schaffer koji je sudjelovao na snimanjima prije nekog vremena govorio je da Abba 2021. objavljuje novi album, ali je izgleda ipak ostalo na “po’ ure” i pet pjesama. Kako bilo, početak povratka povezan je s još jednim vunderkindom, Simonom Fullerom, začetnikom programa “American Idol”, koji je Ulvaeusu – inače predsjedniku krovne udruge europskog društva skladatelja, koji se usporedno s povratkom Abbe javljao i kao aktivan sudionik razgovora o novom europskom zakonu o digitalnim pravima – izložio mogući koncept “reality showa” kad su počinjala snimanja za “Abba Voyage”.

Znakovi vremena

“Došao je u Stockholm”, otkrio je Ulvaeus, “ i ponudio nam ideju da bismo mogli napraviti identične digitalne kopije članova grupe iz određenog doba, a onda bi te kopije mogle krenuti na turneju i potpuno vjerno izvoditi naše pjesme s preciznim ‘otvaranjem usta’.” Svi oni koji su posljednjih godina hodočastili na izvedbe mjuzikla “Mamma Mia” ili gledali film uskoro će dobiti priliku čuti nove pjesme svog omiljenog benda, pa će i taj misterij okupljanja Abbe biti riješen idućeg petka.

Jer, radi se o “virusu” jačem i od koronavirusa, samo dobrom, čija epidemija ne prestaje. Iako su bili čist i uredan pop-proizvod sedamdesetih godina, tada često omalovažavan zbog ideološke benignosti i slatkorječivosti, povijest pop-glazbe stavila je Abbu na zasluženo mjesto. Čak su 2010. uvedeni u američku Rock and roll kuću slavnih (Rock and Roll Hall of Fame). Iza sebe su ostavili rekordne prodaje albuma, ulaznica za koncerte i dosegnute razine popularnosti.

Mimo milijuna prodanih ploča i histerije koja je za njima vladala, Abba iza sebe ostavila itekako trajan repertoar hitova čija je melodijska instantnost kasnije postala ideja vodilja mnogima. Umivena višeglasnost, pamtljive pjesme, razrađeni aranžmani i ugodna vanjština četvorke obučene u kičasta svjetlucava odjela s velikim kragnama i visokim potpeticama kao znakovi vremena preživjeli su sve do danas.

A uskoro bi se sve to moglo ponovno proživjeti uz pomoć suvremene hologramske tehnologije pa krenuti na nostalgični put koji je ionako najisplativiji u pop-industriji.

