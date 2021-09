Brenin suprug progovorio o odnosu s Lady Di: 'Htjela mi je biti što bliže, uvijek mi je postavljala to isto pitanje'

Iza nas je tužna obljetnica pogibije Diane Spencer, poznatije kao Lady Di. Voljena "princeza srca" preminula je prije dva dana 1997. godine i ostavila prazninu u srcima mnogih koji su je poznavali. Jedan od njih je i Boba Živojinović, bivši tenisač i suprug pjevačice Lepe Brene. Diani se Boba navodno jako sviđao. Njih dvoje upoznali su se 1987. godine, Diana je tada bila u braku s princem Charlesom i često je dolazila na Bobine mečeve. Iako su članovi kraljevske obitelji imali VIP ložu, ona ih je gledala s običnih tribina kako bi Bobi bila što bliže. On je tada bio u vezi sa Zoricom Nakić, s kojim ima sina Filipa Živojinovića.

"Velika je stvar kada na utakmicu dođe da te bodri netko poput nje. Jer nije se događalo da netko iz kraljevske obitelji navija za tebe s tribina", rekao je Boba za Fresh Press.

Prisjetio se i njihova prvog susreta. "Tjedan dana prije Wimbledona 1987. pod njenim je pokroviteljstvom održana humanitarna utakmica. Bio sam jedan od sudionika, uz još nekoliko poznatih tenisača. Tada sam upoznao princezu Dianu. U prvom razgovoru pitala me jesam li ja tenisač koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine također se održavao ekshibicijski meč, pa je opet došla. I ponovno me pitala je li moj servis i dalje dobar. Tada smo se počeli družiti i viđati. Bili smo bliski", ispričao je Živojinović i dodao kako je s lady Di često pričao o svakodnevici i djeci, najviše od princezinu sinu Harryju i Bobinu Filipu koji su vršnjaci.

"Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava takva žena. Voljela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Diana je bila predivna osoba s kojom sam mogao razgovarati o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počašćen sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj djeci. Filip je godište njena mlađeg sina Harryja, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor", rekao je suprug Lepe Brene.

Inače, u povodu Dianina 60. rođendana Daily Mail izdao je serijal tekstova u kojima su otkriveni dosad nepoznati detalji o princezinoj tragičnoj smrti. Ljetno je rano jutro 31. kolovoza 1997. Oko četiri sata ujutro svijet doznaje tragičnu vijest – princeza Diana proglašena je mrtvom u pariškoj bolnici u koju je dovedena u dva ujutro nakon stravične automobilske nesreće. No, bitka za život omiljene velške princeze odvijala se mnogo dulje od toga. Te noći Lady Di, njezin novi dečko Dodi Al-Fayed, tjelohranitelj Trevor Rees-Jones i zamjenik upravitelja osiguranja hotela Ritz u kojemu su odsjeli u Parizu Henri Paul oko ponoći sjeli su u hotelski crni Mercedes S280 u koji su ušli sa stražnjeg ulaza. To, doduše, nije bio prvotan plan. A nije bio plan ni da te večeri napuste hotel tako kasno. No Al-Fayed netom prije ponoći prišao je tjelohraniteljima i dao im do znanja da će on i Diana će izaći iz hotela kroz stražnji izlaz, a Paul će ih voziti. Sve su smislili kako bi izbjegli paparazze koji su se okupili ispred hotela čim su doznali tko se skriva unutra. Tjelohraniteljima se to činilo kao užasan plan, no Al Fayed je inzistirao na tome i rekao kako je ideju već odobrio njegov otac, ujedno i vlasnik hotela Ritz Mohamed Al-Fayed. Nakon vijećanja, sklopili su kompromis – bit će kako žele, ali će jedan od tjelohranitelja ići s njima. Diana je sjela iza suvozača i tjelohranitelja Reesa-Jonesa, a Al-Fayed iza vozača Paula.

Njihov plan nije uspio jer su ih paparazzi uhvatili odmah pri odlasku, zbog čega se Paulova vožnja pretvorila u riskantno brzu. Paul je sve više ubrzavao i kada je propustio skretanje koje bi ih odmah dovelo do cilja, odlučio je skrenuti u tunel koji prolazi uz Seinu, nedaleko od Eiffelova tornja. Paparazzi su ih slijedili na motorima, a Paul je odlučio ubrzati u tunelu u kojem je brzina ograničena na 50 kilometara na sat kako bi im pobjegao i to toliko da je dosegnuo brzinu veću od 100 kilometara na sat. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u zid tunela. Na mjestu je poginuo vozač i Dianin dečko, egipatski multimilijunaš, a Diana i Rees-Jones teško su ozlijeđeni. Nesreća se dogodila tek 20 minuta nakon ponoći, ali "princeza srca" prevezena je u bolnicu tek dva sata poslije. Ono što se dogodilo prije odlaska u bolnicu malo je kome poznato. Prvi je na mjesto nesreće stigao doktor Frederic Mailliez koji se upravo vraćao s privatne zabave. Ne znajući tko je uopće u automobilu, prvi je uzeo Dianin život u svoje ruke. Prema njegovim riječima, Diana je djelovala u redu, bez znatnih vidljivih ozljeda. Jedino što je primijetio jest da teže diše, zbog čega je iz auta odmah donio masku s kisikom. Vrlo brzo primijetio je paparazze kako stižu na mjesto nesreće i pokušavaju uhvatiti što bolji kut za fotografiranje slupanog auta i ranjene princeze, ali dr. Mailliez mislio je kako je to samo još jedan interes za prometnu nesreću, znajući da ljudi to često fotografiraju. I dalje nije imao pojma o tome koga liječi. Doktor ju je počeo tješiti na francuskom, no vrlo brzo je prešao na engleski kada su ga svjedoci informirali da ne govori francuski.

Prvi policajac koji je stigao na mjesto nesreće bio je Sebastian Dorzee, ali i vatrogasac Xavier Gourmelon. Obojica su odmah prepoznala princezu i shvatila da ovo nije samo tragična nesreća za žrtve, već i za cijeli svijet. Kako je Diana u početku djelovala stabilno, upitala je: "O Bože, što se dogodilo?" To je bila jedna od njezinih posljednjih izgovorenih rečenica. Dvadesetak minuta nakon nesreće stigla je i hitna pomoć, pružajući joj prijeko potrebnu pomoć jer je već tada Diana pokazivala probleme sa srcem i disanjem. Dolaskom hitne, dr. Mailliez otišao je kući i tek tada na televiziji ugledao ime žene koju je održavao na životu. Više od pola sata prošlo je nakon dolaska hitne pomoći, a liječnici su se napokon oko jedan sat i 30 minuta nakon ponoći uputili s Dianom u parišku bolnicu Pitié-Salpêtrière.

Princeza je pretrpjela ozljede lubanje i bedra te prijelom ruke. Odmah je poslana na operaciju tijekom koje su ustanovili da joj je puknula koronarna arterija, što je dovelo do izljeva krvi u pluća. Stručnjaci za reanimaciju dva su sata potom pokušavali masažom srca održati Dianu na životu. Profesori Pavi i Riou potom su izveli traheotomiju. Krvarenje je smanjeno, no unatoč tome došlo je do prestanka rada srca. Liječnicima nije preostalo ništa no proglasiti njezinu smrt. Katolički svećenik Yves-Marie Clochard-Bossuet pozvan je u sobu u kojoj su čuvali njezino tijelo do dolaska anglikanskog svećenika. Clochard-Bossuet ostao je sam s tijelom moleći se nad princezom. Diana je pokopana na otočiću usred jezera Round Oval, na kojem plivaju četiri crna labuda, a do njezina groba treba proći uz 36 hrastova, zasađenih za svaku godinu njezina života. Pokopana je u crnoj haljini koju je naručila nekoliko tjedana prije smrti, s krunicom koju joj je darovala Majka Tereza, koja je umrla samo sedam dana poslije nje. Tek nedavno doznalo se da Diana tog dana nije trebala uopće biti u Parizu. Naime, prije 24 godine u srpnju krenula je na ljetovanje s novim dečkom Dodijem, a dane su provodili na njegovoj jahti. Posljednjeg dana svog života omiljena princeza probudila se na jahti u Sardiniji, a odatle su privatnim zrakoplovom stigli do Pariza. Diana se posljednjih dana svog života borila za malo privatnosti za kojom je toliko čeznula i koju, nažalost, nije dobila. Naime, Diana se trebala vratiti u London 28. kolovoza, no odlučila je produljiti ljetovanje zbog užasnog medijskog linča kojem je bila izložena u Velikoj Britaniji.

