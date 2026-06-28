Zvijezda 'Dinastije' i 'Melrose Placea' pobjegla je iz Hollywooda, evo kako danas izgleda

Heather Locklear, zvijezda serija "Dinastija" i "Melrose Place", nedavno je otkrila da je život pod svjetlima reflektora odavno zamijenila mirom i privatnošću, daleko od epicentra industrije zabave. Svoju rijetku medijsku pojavu iskoristila je za gostovanje u novom talk showu "Hollywood & Devine", a njezin dolazak bio je više od običnog intervjua – bila je to gesta odanosti prema prijateljima, voditeljima Dru Hammer i Johnu Lucianu. Iako je njihov show pokrenut tek prije mjesec dana, Locklear nije oklijevala ni trenutka. "Ti si prijateljica, ne holivudska prijateljica", rekao joj je Luciano, na što je glumica odlučno odgovorila: "O, ne. Učinila bih sve." Dru Hammer, majka kontroverznog glumca Armieja Hammera, naglasila je kako je njezin dolazak bio "velika stvar", istaknuvši da bi mnogi u Hollywoodu vjerojatno pronašli izgovor da izbjegnu gostovanje u tom novom projektu, no Heather je pokazala što znači istinska lojalnost.

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Tijekom razgovora, Locklear je jasno dala do znanja da njezin život više nije usklađen s pravilima i očekivanjima "tvornice snova". Potpuno se distancirala od društvene scene koja ju je nekoć slavila, birajući umjesto toga krug ljudi koji dijele njezine vrijednosti. "Ja se zapravo ne družim s holivudskim ljudima", izjavila je bez okolišanja. "Živim tako daleko. Već jako, jako puno godina. Četrdeset godina i tako nešto." Ta izjava nije samo geografska odrednica, već duboki uvid u njezin mentalni sklop i svjesnu odluku da izgradi život zasnovan na autentičnosti, a ne na površnim poznanstvima koja su često sinonim za Hollywood. Njezin izbor da se okruži ljudima koji su "poput nje" svjedoči o potrazi za stabilnošću i iskrenošću nakon godina provedenih u industriji koja je često nemilosrdna prema svojim zvijezdama.

Ova potreba za mirnim i povučenim životom manifestira se u njezinoj svakodnevici. Prema posljednjim izvješćima, glumica živi u raskošnoj, ali privatnoj vili u planinama Malibua, koju naziva svojim "utočištem". Ondje, daleko od znatiželjnih pogleda i paparazza, uživa u tišini, priređujući tek povremeno manja druženja za uski krug provjerenih prijatelja. Takav način života u potpunom je skladu s njezinom usredotočenošću na obitelj i vlastitu dobrobit, osobito nakon osobnih borbi s kojima se suočavala u prošlosti i koje su punile medijske stupce. Njezin bijeg iz Hollywooda nije bio samo fizički, već i duhovni, predstavljajući put prema iscjeljenju i pronalaženju unutarnjeg mira koji joj je godinama izmicao.

Zanimljivo je, međutim, da je show u kojem je odlučila progovoriti o svom povlačenju sve samo ne tipičan. "Hollywood & Devine" zamišljen je kao platforma za iskupljenje posrnulih zvijezda, mjesto gdje osobe koje su se našle na udaru javnosti mogu ispričati svoju stranu priče. Prvi gost bio je upravo sin voditeljice, Armie Hammer, koji se suočio s teškim optužbama za zlostavljanje. Sama Dru Hammer izjavila je da mnogi muškarci "pregaženi" i da im treba dati priliku da kažu što se dogodilo, priznaju pogreške i pokaju se. Činjenica da se Heather Locklear, koja je i sama bila na njihovoj "listi želja" zbog vlastitih prošlih problema, pojavila na takvoj platformi, daje njezinom gostovanju dodatnu težinu i slojevitost.

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Dok se svjesno odmicala od drame Hollywooda, čini se da je ljubav pronašla put do njezinog srca. Posljednjih mjeseci, glumica je u sretnoj vezi s kolegom Lorenzom Lamasom, a njihova romansa privukla je veliku pažnju javnosti. Veza je potvrđena u travnju, a svoj prvi zajednički javni nastup imali su na Chiller Theatre Expou 26. travnja, gdje su izgledali zaljubljeno i opušteno. Lamas je bio i njezina pratnja na vjenčanju njezine kćeri Ave Sambore u svibnju, što potvrđuje ozbiljnost njihove veze. Ava, 28-godišnja kći koju je Locklear dobila u braku s legendarnim gitaristom Bon Jovija, Richiejem Samborom, udala se za Tylera Farrara na raskošnoj ceremoniji u Montecitu u Kaliforniji. Prisutnost Lamasa na tako važnom obiteljskom događaju jasan je znak da je postao važan dio glumičinog novog, mirnijeg života.

Kontroverzna misija talk showa na kojem je gostovala otkriva širi kontekst unutar kojeg se kreće današnji Hollywood. Voditelji ne skrivaju ambiciju da ugoste neke od najozloglašenijih imena industrije, poput Kanyea Westa, Mela Gibsona pa čak i Dannyja Mastersona, koji trenutno služi zatvorsku kaznu zbog silovanja. Njihov cilj je, kako kaže Luciano, pružiti drugu priliku onima koje je Hollywood, prema njegovom mišljenju, "prebrzo odbacio" i postao "previše politički korektan". U tom svjetlu, gostovanje Heather Locklear nije samo podrška prijateljima, već i tihi komentar na kulturu otkazivanja i prirodu oprosta.

*uz pomoć AI