FOTO Kći Gorana Višnjića, aktualna Kraljica Hrvatske privukla posebnu pozornost na događanju u Rovinju
Središnji rovinjski trg, Trg Maršala Tita, u subotu se pretvorio u raskošnu modnu pozornicu pod otvorenim nebom. Pred brojnom publikom održana je Noć zvijezda, mode i kulture 2026., manifestacija koja je još jednom spojila modu, ljepotu, umjetnost, glazbu, ples i prepoznatljivi mediteranski šarm Rovinja.
U organizaciji Udruge Hrvatske Zvijezde, aktualni šampion turizma Rovinj je i ove godine potvrdio status grada koji na poseban način njeguje tradiciju velikih ljetnih događanja te svojim ambijentom pruža jedinstvenu kulisu za modne i kulturne programe. Starogradska jezgra, more, svjetla pozornice i brojni posjetitelji stvorili su atmosferu svečane večeri koja će se dugo pamtiti. Veliku pozornost publike privukla je i prof. dr. Danijela Gračan, jedina Hrvatica koja je osvojila titulu najljepše žene svijeta, Kraljica svijeta 1989. godine. Kao i Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske, kći poznatog Hollywoodskog glumca Gorana Višnjića.
Program su vodili Davor Garić na hrvatskom i engleskom jeziku te Roberta Ugrin na talijanskom jeziku, čime je događaj bio prilagođen domaćoj, ali i međunarodnoj publici koja je i ove godine pratila modnu večer u srcu Rovinja. Svečani početak programa obilježio je nastup Klape Valdibora, koja je izvela pjesmu „Santa Eufemia“, posvećenu zaštitnici Rovinja. Tijekom večeri klapa je publiku počastila i izvedbom pjesme „Providenca“, unoseći u program autentičan istarski i mediteranski glazbeni duh.
Poseban trenutak večeri bilo je obraćanje prof. Emila Nimčevića, gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, koji je pozdravio okupljene i dao podršku ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja iz godine u godinu obogaćuje kulturnu i turističku ponudu grada. Također se zahvalio organizatoru i svima koji su sudjelovali u organizaciji ove vrhunske manifestacije. Prigodan poklon gradonačelniku uručila je Tatjana Janjić, predstavnica Park Concept Storea i Parfumerije Park Fragrantia iz Rovinja, u suradnji s Parfumerijom Lana iz Zagreba.
Modni dio programa donio je impresivan niz kolekcija domaćih i međunarodnih dizajnera i brendova. Na rovinjskoj modnoj pisti predstavili su se Nikolina Wedding Store, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Silvana Morgan, S-Hand Art Silk by Slavica Bezić, Jet Lag dizajnerice Jasmine Arnautović, Ingrid Rojc Design, Anima M., Miau Couture by Gorana Nedić, Teuta Topalli, Vita Sever Design, Anais Moda i Yelena H. dizajnerice Jelene Holec.
Revija je započela predstavljanjem vjenčanica Nikolina Wedding Storea, donoseći bajkovit i svečan početak modne večeri. U nastavku programa publika je uživala u raznolikim modnim pričama, od snažnih boja, umjetničkih krojeva i ručno oslikane svile, preko prirodnih materijala i botaničkog eko printa, do glamuroznih večernjih haljina, suvremenih couture komada i kolekcija koje slave ženstvenost, individualnost i autentičan stil. Posebno je zapaženo bilo predstavljanje kolekcije BiteMyStyle by Zoran Aragović, u kojoj su modne kombinacije dodatno upotpunile elegantne Högl cipele. Svaki izlazak donio je drugačiji modni rukopis, a završni defile dizajnera i modela još jednom je pokazao snagu kreativnosti i raznolikost modne scene okupljene u Rovinju. Modnu večer na posebno dojmljiv način zatvorila je dizajnerica Jelena Holec, čija je završna kolekcija donijela snažan spoj elegancije, profinjenosti i autorskog modnog izraza. Njezin izlazak zaokružio je cijelu reviju u svečanom tonu te publici pružio upečatljiv završetak večeri ispunjene ljepotom, stilom i kreativnošću.
Kulturno-zabavni dio programa dodatno je obogatio nastup plesne škole DANSEL by Elio Bašan, čiji je plesni par svojim izvedbama unio posebnu energiju, pokret i dinamiku u večer mode i kulture. U završnom dijelu programa, predsjednik Uprave Salus Grupe, Žiga Hieng, uručio je prigodnu nagradu Danijeli Gračan i Nataliji Brkić, predsjednici direkcije Kraljice Svijeta i Kraljice Hrvatske
Noć zvijezda, mode i kulture 2026. još je jednom dokazala da Rovinj ima posebno mjesto na karti ljetnih kulturnih i modnih događanja. Spoj vrhunske mode, ljepote, glazbe, plesa i jedinstvenog rovinjskog ambijenta stvorio je večer ispunjenu elegancijom, emocijom i nezaboravnom atmosferom. Rovinj je i ove godine zablistao pod zvijezdama te još jednom potvrdio zašto ga se s pravom doživljava kao jednu od najljepših modnih i kulturnih mediteranskih pozornica.