Zaručio se Marko Grubnić: 'Sreća je voljeti i biti voljen'

Modni stilist Marko Grubnić pohvalio se kako se zaručio. Grubnić je na Instagramu objavio fotografiju zaručničkog prstena optočenog smaragdima i dijamntima, a pozirao je uz stol prepun crvenih ruža, te je nazdravio šampanjcem.

- Samo je jedna sreća u životu. Voljeti i biti voljen. Rekao sam da. To je više od ljubavi - napisao je Marko pokraj fotografije.

Podsjetimo, Marko je početkom godine iznenadio javnost najavom kako se namjerava oženiti. Budući da je vjenčanje bilo najavljeno u inozemstvu, korona mu je malo poremetila planove, pa je morao pomaknuti datum. Za In Magazin je najavio i kako bi vjenčanje trebalo izgledati.

Foto: Instagram

- Ja sebe vidim, ne znam da li baš u bijelom, ali u jako svijetlom, jako prozračnom, neformalnom. Već sam rekao da neću imati odijelo i leptir-mašnu. Vrlo vjerojatno ne, jer je to nekako naša želja da vjenčanje bude opušteno i da ga pamtimo cijeli život. Ne želim pamtiti da me žuljala cipela. Sve će biti svijetlo, bijelo i nadam se samo tirkizno more. To je to - kazao je Grubnić koji je odmah dobio brojne čestitke prijatelja. Među prvima mu se javila Maja Šuput, a uz nju Sonja Kovač, Matija Vuica i druge poznate osobe.

Marko je otkrio i kako je smisao za modu naslijedio od svoje majke Branke koja je uvijek bila dotjerana. "Ja ne pamtim da je ona ikad izašla u dućan po kruh, a da nije imala štikle na sebi, da nije bila namazana. Tu nekakvu estetiku, tu nekakvu naviku za oblačenje i za lijepo jednostavno je prenijela na mene. Ja sam siguran da za ovo sve što vidite mogu zahvaliti svojoj mami. Tu sad ne mislim samo na odijevanje. Ja se sjećam kao klinac da je mene mama uvijek fenirala, uvijek sam bio čist, uredan i tako dalje. Nije se moglo dogoditi da ja sad postanem neki kamiondžija koji ne mari za to što će obući, rekao je stilist.