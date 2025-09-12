Započeo treći SHIP, više od 650 glazbenih profesionalaca stiglo u Šibenik!

Ovogodišnji festival je čak dan duži, što je ljubiteljima novih bendova iz različitih dijelova svijeta odlično sjelo, a kao i prošle godine, neslužbeno otvorenje je bilo jučer kad je postavljena izložba Karla Kazinotija i Miše Komende, dvojca zaslužnog za vizualni identitet SHIP festivala.

Današnje službeno otvorenje bilo je u 17 sati, a nakon govornika ispraćenih aplauzom, na pozornicu Kuće umjetnosti Arsen popeo se rock bend Nemeček koji je oduševio sve prisutne i nagovijestio kakva nas tri dana očekuju u Šibeniku na čak šest pozornica grada koji je defintivno grad vrhunske glazbe.

Ovogodišnji SHIP koji traje do nedjelje, 14. rujna, donosi rekordnih 49 izvođača iz čak 25 država, 114 govornika iz 33 države i 500 glazbenih delegata iz 54 države. Impresivna brojka glazbenih profesionalaca koji su se na četiri dana preselili u Šibenik kako bi poslušali najnovije bendove, ali i neke već dobro poznate.



Večeras su na repertoaru Ivan Grobenski, The Siidsi, Makrohang, Cocobolo, Djeca!, Ki Klop, Vladimir, Zhiva i Lucy Dreams.



Točan raspored nastupa i panela do kraja tjedna pogledajte niže (ili na webu SHIP-a).

Da je glazbeni dio festivala jači nego ikad je jasno, ali i konferencijski dio festivala je odličan ove godine, u slučaju da vam je promaknulo. Vodeći producenti, menadžeri, novinari, bookeri i drugi profesionalci imat će o čemu razgovarati do nedjelje. Uz već najavljenog Kevina Colea (KEXP) te prestižne medijske partnere – Rolling Stone UK, CLASH i The Line of Best Fit, u Šibenik stižu i velika imena s nekih od najpoznatijih svjetskih festivala poput Lise Branigan s Glastonburyja , Marka Bone sa Sziget Festivala, Filipa Košťáleka s Colours of Ostrava te Wiechera Troosta s Amsterdam Dance Eventa.



Tu su i Caitilin-Finn Ballard iz jedne od najvećih svjetskih booking agencija ATC Live, Christine Sembe iz najvećeg showcase festivala za global music glazbu WOMEXa te Sofije Ilyas s najpoznatijeg digitalnog servisa za elektroničku glazbu Beatport uz brojne hrvatske glazbene profesionalce. Ajmo SHIP!

Cijene ulaznica se kreću ovako:

Festival Ticket: 49 €

Pro-Pass Ticket: 74 €

Daily Ticket: 34 €

Tko to organizira?



Festival organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) uz podršku Tvrđave kulture Šibenik, Ministarstva kulture, Grada Šibenika, HTZ-a, HDS ZAMP-a, Turističke zajednice grada Šibenika i Turističke zajednice Šibensko kninske županije.