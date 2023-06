Žanamari za svadbu odjenula usku haljinu koja joj je naglasila figuru, poznate Hrvatice odmah komentirale

Pjevačica Žanamari Perčić (41) opet ubrzava puls fotkama. Lijepa pjevačica na Instagramu je objavila fotku na kojoj pozira u smaragdnoj haljini koju je odjenula za svadbu.

Uska haljina s volanima joj je svršeno istaknula vitku figuru, a s njom je uparila crne salonke i zlatnu torbicu.

Pratitelji su se oduševili fotografijom, a nju je komentirala i Ecija Ivušić koja joj je uputila niz zaljubljenih emotikona, a poseban kompliment dala joj je i kolegica Neda Parmač. "Divna! I ti i haljina", napisala je pjevačica. Inače, haljina je s potpisom Katarine Mamić.

Žanamari u posljednje vrijeme ne izlazi iz teretane, a svoju liniju dovela je do savršenstva zahvaljujući tjelovježbi.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

Inače, Žanamari na Instagramu pravi više gotovo 200 tisuća ljudi, a s pratiteljima često dijeli fotografije iz teretane ili u oskudnim odjevnim kombinacijama.

Nedavno je o tome progovorila i u intervjuu.

