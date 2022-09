Zagrebački frizer snimio pjesmu: 'Prilaze mi muškarci koji misle da sam žena, ali ja nisam transrodna osoba'

Frizer Božo Pavlić (28) dosad je bio poznat po svom salonu u centru Zagreba u kojem je uređivao brojne poznate Hrvatice, no uskoro bi mogao postati poznat i širom Hrvatske. Svestrani Božo nedavno je snimio prvi singl "Boli" koji izlazi 15. rujna u izdanju Hit Recordsa.

– Jako sam uzbuđen. Glazba je oduvijek moja ljubav, ali kako sam završio frizersku školu i posvetio se toj prvoj ljubavi i poslu, tako je i ostalo. Tek sada, kada imam svoj primarni i, mogu reći, dobro uhodan posao, odlučio sam se okušati i u glazbenim vodama... Pjesmu i aranžman radio je mladi talentirani producent Petar Radić, a na spotu su radili Paula Grandov kao producentica i Luka Križanac kao videoproducent, također mladi, kreativni ljudi – kazao nam je Božo koji ima puno planova na privatnom i poslovnom planu.

Foto: Promo

– Volim pomicati granice, nikada ne stajem, jednostavno sam takav po prirodi... Frizerski studio moj je primarni posao, nešto od čega živim, uhodao sam se, samostalan sam, tako će i ostati, a što se tiče glazbe i glazbene karijere, veselim se tom novom životnom pravcu i trudit ću se spajati jedno i drugo. U planu mi je napraviti i vlastiti album, a kako je krenulo, vjerujem da će se i to brzo ostvariti – ponosno govori Pavlić koji je u rodnom Križu završio srednju školu, a onda se preselio u Zagreb, gdje je otvorio salon koji radi punih osam godina.

– U dugogodišnjem radu stekao sam puno poznanstva, od kojih su mi najdraža s našom poznatom stilisticom i velikom umjetnicom te prije svega divnom osobom Matijom Vujicom, a tu su i modeli, pjevačice, dame iz poslovnog svijeta... Volim da svaka žena od mene odlazi s osmijehom na licu te ponosno nosi svoju kosu te da izgleda njegovano, luksuzno i elegantno – veli frizer koji i sam ima poseban stil. Naime, Božo je pustio dugu kosu i često se i šminka.

– Prije svega, uvijek kada mi postave to pitanje, navodim da sam muško te smatram da me moje oblačenje ili izgled ne bi trebali definirati kao osobu. Volim izgledati lijepo, brinem se o sebi, puno ulažem u sebe, mislim da bi tako svi trebali te mislim da time dajem jedan dobar primjer, ništa negativno. Oduvijek imam dugu kosu kojom se ponosim, to je nešto što ne želim mijenjati, ona mi je zaštitni znak, koliko god zbog toga nekoga izgledom podsjećao na ženu – kazao je Božo i dodao da mu se redovito događa da mu u izlasku prilaze muškarci koji su uvjereni da je žena.

– Događa se vrlo često, svakodnevno ustvari, nemam problem s tim. Jednom prilikom, u poznatom zagrebačkom noćnom baru, u društvu prijateljica, prišli su nam momci i počeli se udvarati misleći kako smo svi troje djevojke. Jedan od njih cijelu večer nije mogao shvatiti da ja ustvari nisam djevojka te je ostao vidno razočaran – rekao je Božo i dodao da se ne osvrće na negativne komentare.

– Smatram da svaki negativni komentar dolazi od isfrustriranih i nezadovoljnih ljudi te takve komentare ne uzimam k srcu. Meni kada se netko ili nešto ne sviđa, ne volim to javno dijeliti te ostavljam svoje mišljenje za sebe ili sebi bliske osobe, a sve lijepo volim uvijek pohvaliti – istaknuo je Pavlić koji je vrlo brzo shvatio da je drukčiji od okoline. U početku je to prikrivao, no kasnije je shvatio da je najbolje biti onakav kakav jest.

– Daleko sam od toga da me se može nazivati transrodnom osobom, nikada nisam ni razmišljao da bih mijenjao spol niti me to razmišljanje privlači, smatram se muškarcem iz budućnosti. Obitelj i partner su mi velika podrška, na tome sam im zahvalan i to mi mnogo znači. Nikada me nisu sputavali, što je jako bitno, da je drugačije, vjerojatno ne bih bio tu gdje sam sada. Vole me onakvog kakav jesam – ponosno govori Božo koji je prisutan i na društvenim mrežama, no ne smatra se influencerom iako voli pratiti trendove.

– Napravio sam svoj TikTok račun na kojem sam često "live". Društvene mreže daju mi mogućnost da budem najbliže sa svojim pratiteljima i trudim se odgovoriti im na sva postavljena pitanja, iskreno i bez zadrške. Nadam se, a i vjerujem da sam dobar primjer mladima koji se još pronalaze te da od mene mogu učiti kako biti svoj – kaže frizer i glazbenik. Nakon premijere spota i pjesme "Boli" Božo planira gostovati i promovirati se po cijeloj regiji.

– Očekujte me na malim ekranima, radiostanicama, portalima i emisijama, a nastup planiram u široj budućnosti s više glazbenog repertoara – zaključio je Božo Pavlić.