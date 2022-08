Pljušte negativne reakcije nakon spoja Mirka i Andree: 'Njih dvije ukupno nemaju jedan cijeli mozak'

Prvom izletu došao je kraj, a kandidati showa 'Ženim sina?' posljednje trenutke odmora iskoristili su za suočavanje s novim eliminacijama. Za Mirka je dan počeo burno jer je tata Miljenko svojim inspektorskim njuhom otkrio da se Diana dopisuje s dečkom izvana. Tati Miljenku ta je spoznaja bila neshvatljiva, ali Mirko u tome ne vidi ništa loše. Iako mu ta informacija nije pokvarila dan, ono što je uslijedilo nije ga ostavilo ravnodušnim.

Matea i Sara sastale su se s Mirkom koji je primijetio da su se u posljednje vrijeme udaljili, a djevojke misle da je za zahlađenje odnosa kriv njegov spoj s Andreom. „Bilo je sve super do prvog spoja sa blizankom“, rekla je Matea, a Sara nastavila: „Tad si se okrenuo i utihnuo. Ti možda to ne primjećuješ“. Mirko je pokušao saznati zašto su se djevojke izdvojile, a njima nije trebalo dugo da otkriju kako su blizanke za njih nepoželjno društvo.

Foto: Nova TV „Izdvojile smo se jer ne mogu biti u društvu takvih djevojaka, nemamo tema za razgovor. Njih dvije ukupno nemaju jedan cijeli mozak. Ja ne mogu dati pažnju muškarcu kad vidim da pažnju daje tako nekakvim osobama“, rekla je Sara. Mirka je zanimalo o kakvim osobama Sara govori, a njezinu je misao dovršila Matea: „Koje se sa svakim vucaraju, ja s takvima ne želim biti“. Matea i Sara nisu skrivale mišljenje da blizanke negativno utječu na Mirka, koji ih je pokušao obraniti rekavši da blizanke nisu imale negativne komentare spram Sare i Matee. Mirko je iz cijelog razgovora stekao dojam da su ljubomora i zavist uzroci negativnih komentara između djevojaka. „Sara i Matea pokušavaju promijeniti moju sliku o Andrei i Diani, ali to nisu uspjele“, zaključio je Mirko. Mirkovi komentari nisu se pretjerano svidjeli djevojkama, pa je tako Matea zaključila: „S Mirkom se ne da normalno razgovarati, on je u svom svijetu. Pokušala sam s njim riješiti, ali ne ide. To je tulavo biće“.

Dok je Mirko svoj dan završavao raspravom, preostali kandidati suočili su se s eliminacijama. Tešku odluku o eliminacijama Sebastianu je olakšala Smiljka koja je svojim iznenadnim izlaskom iz showa ostalim djevojkama omogućila da ovoga puta odahnu. Iako je njezin neočekivani odlazak sve iznenadio, mama Sanja mirno je zaključila: „Show must go on“. S druge strane, eliminacije kod Antonia protekle su nešto burnije i s više premišljanja. Čini se da su nesuglasice i sukobi među djevojkama učinili svoje, pa je Antonio odlučio eliminirati Mateu, koja je i sama isti dan naslutila da bi upravo ona mogla napustiti show. Iako je Matea izrazila mišljenje da je ostale djevojke ne simpatiziraju, ugodno su je iznenadile emotivne reakcije na njezin odlazak. Nesuglasice među Kristianovim kandidatkinjama također su utjecale na eliminacije, a između Stefani i Tamare odlučio je kući poslati Stefani s kojom se najmanje zbližio.

Foto: Nova TV

Svakim novim danom kandidatima postaje sve teže dokučiti koga će izbaciti, a ni djevojkama nije ništa lakše jer eliminacije vrebaju. Koji su izazovi pred njima nakon povratka s izleta, doznajte u sljedećoj epizodi 'Ženim sina?'.

