Zagrebačka glumica s američkom adresom vratila se u rodni grad

Glumica Leona Paraminski već godinama živi u američkoj Santa Barbari ovih je dana oduševila pratitelje objavom iz Maksimira. Mnogi ju pozivaju na kavu i vesele se što je usred pandemije uspjela doći kući i uživati u druženju s obitelji, a i svim divnim bojama jesenskog Maksimira.

U najljepši zagrebački park došla je na jutarnju šetnju i razgibavanje te se vidi kako uživa u odmoru.

Inače, Leona sa suprugom Tinom Komljenovićem živi u Santa Barbari i i na Santa Barbara City Collegeu ima kolegij „Acting For The Camera" nikada se ne žali na život u Americi gdje su se ona i suprug sjajno snašli.

Ipak, svaku priliku iskoriti kako bi došla u domovinu. I premda je u Hrvatskoj imala zavidnu glumačku karijeru, ipak se odlučila na veliki korak i preselila na drugi kontinent:

- – Ni jedan odlazak nije lagan. O selidbi smo razmišljali već neko vrijeme i onda se otvorilo dobrih opcija za odlazak u inozemstvo. Naravno, svi glumci razmišljaju o karijeri u inozemstvu, no nikad nisam bila usmjerena na to. Tin je dobio mogućnost postdoktorata na sveučilištu u Santa Barbari, a meni je odgovarala blizina Los Angelesa za mogući nastavak karijere. Htjeli smo da oboje budemo zadovoljni izborom i tako smo završili ovdje. U Santa Barbaru sam se zaljubila na prvi pogled. Ovdje se osjećam kao doma. Volim blizinu oceana, mir, ljude, opuštenost, druženja, a opet i blizinu milijunskog grada. Nekolicina prijatelja iz Hrvatske ionako su raštrkani po cijelom svijetu pa je nekako lakše. Naravno, uz obitelj, ostalo je još dragih prijatelja u Hrvatskoj i jako se veselim što ćemo ih vidjeti ove godine – kazala nam je svojedobno Leona o svom životu u Americi.