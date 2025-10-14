Zagrebačka glumica postala je majka! Otkrila je ime i spol djeteta

Zagrebačka glumica Anja Matković na društvenim je mrežama objavila da je postala majka. Konačno, moja ljubav Nuša Mamula, napisala je uz fotografiju na kojoj djevojčica drži njen prst. Inače, glumica koju smo gledali u serijama "Nestali", "Sjene prošlosti", "Kumovi", "Pogrešan čovjek" i brojnim drugima, ljetos je u razgovoru za Story ispričala kroz kakav spektar emocija prolazi u ovom slatkom iščekivanju.

- Živim prekrasan i pomalo lud period, sa svakodnevnim promjenama na tijelu, a i duši. Zasada sve protječe u najbolje redu, bebica raste, ja sam sve deblja i po prvi puta u životu ne marim zbog toga. Fascinantno je kako odjednom shvatiš da je to malo biće koje raste u meni jedini fokus koji sada imam, i svi problemi koji su me možda nekada tištili nestali su u sekundi. Vrijeme trudnoće za mene je spektar emocija koje se izmjenjuju, trenutačno sam hodajuća emocija, ali po prvi puta ih ne znam kontrolirati. Plačem i na reklame za hranu za kućne ljubimce. Hormoni koji luduju čudo su i zaista se ovo opravdano zove drugo stanje - ispričala je Anja.

Anja i njezin dugogodišnji partner Dejan Mamula za svoju princezu uredili su i njezin kutak u stanu. Anja je otkrila i kako je na početku trudnoće teško podnosila mirise i jedino je mogla podnijeti miris limuna pa su joj i parfemi bili u tim mirisnim notama i pila je puno limunade. Glumica je s proslavljenim redateljem Danisom Tanovićem napisala scenarij za film 'Nakon ljeta' u kojem je odigrala i glavnu ulogu, a pisanju je predana i u trudnoći.

- Svakako ima vremena za pisanje i trenutačno svašta pišem, nekoliko potencijalnih scenarija, pa ćemo vidjeti u kojem će smjeru to sve ići, svakako ideja i inspiracije u svijetu oko mene ne manjka - rekla je Anja.