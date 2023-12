Yaya o novom projektu sa Sašom Antićem: 'Pjesme su derivat svakodnevnog ludila i gluparija koje živimo'

Jadranka Ivaniš Yaya široj je javnosti poznata kao pjevačica grupe Jinx, no ona je po zanimanju akademska slikarica. Ljubav prema slikarstvu pokazala je i na Yammat FM-u, gdje protekle tri godine svake druge srijede vodi "Yayino gnijezdo". U toj emisiji ona posjećuje umjetnike u njihovim ateljeima i otkriva što ih je to navelo na kreativne pustolovine. Grupa Jinx trenutno je na diskografskoj pauzi, a Yaya je nedavno s Marcom Grabberom i Sašom Antićem predstavila zanimljiv projekt Baba Yaga. Osim toga, s kćeri Lucijom dala je podršku suprugu Dubravku Ivanišu Ripperu, čiji je bend Pips, Chips & Videoclips pet dana zaredom nastupao u zagrebačkom klubu Sax. Lucija je nastavila njihovim stopama jer će studirati na Glazbenoj akademiji u Nizozemskoj.

Prije tri godine počeli ste s "Yayinim gnijezdom". Dosad ste, ako se ne varam, odradili više od 60 emisija. Jeste li očekivali da će emisija imati tako dobar odjek i da će se emitirati već tri godine?

Zar je već toliko prošlo? Nisam nikad mislila da ću imati radijsku emisiju. Za sve je, naravno, "kriv" Alen Balen koji mi je prije više godina, još dok je Yammat.FM bio beba, bacio bubu u uho. Razmišljala sam dugo kako bih voljela "vidjeti" sebe u radijskom eteru i pala mi je na pamet ideja da pokušam osmisliti emisiju koja bi dala glas vizualnim umjetnicima. Ja sam slikarica i uvijek sam smatrala da se premalo priča o likovnosti i životu likovnih umjetnika. Osim toga, super je čuti neke pametne i duhovite ljude koji inače nisu medijski eksponirani. Koncept će se s vremenom malo i proširiti, ali to ćete čuti uskoro…

Koji je koncept, kako pripremate emisiju?

Emisiju sam počela raditi i zbog toga što sam bila jako znatiželjna. Zanimalo me kako drugi razmišljaju o svom pozivu i kako se nose s tim, od kreativnih procesa preko egzistencijalnih i birokratskih peripetija. Htjela sam nešto životno. Pripremam se tako da proučim što je više moguće umjetnikov put i interese. Međutim, kad krenemo razgovarati, uvijek iskoči nešto novo, neko iznenađenje. Naprimjer, jedna gošća je bila, između ostalog, i prvakinja Jugoslavije u streljaštvu, a druga naprimjer foto model. Baš ova dva primjera nemamo snimljeno u emisiji, ali zato postoje druge fore. Između blokova su pjesme koje izaberu gosti. Jako sam ponosna na njihov glazbeni ukus, a dala bi se i sjajna playlista sastaviti.

Koje biste goste izdvojili? Tko je možda dosad ostavio najbolji dojam na vas?

Ne mogu zaista nikoga izdvajati jer su to umjetnici, a svaki umjetnik je jedinstven. Svi su različiti. Također, osim umjetnicima, nekoliko epizoda je posvećeno i kustosima, kolekcionarima i sl.

Koji su vam daljnji planovi za emisiju, koje još umjetnike planirate ugostiti?

U sljedećoj epizodi namjeravam ugostiti jednog jako mladog umjetnika koji još studira na ALU. Njegovi radovi su mi zapeli za oko, stvarno me zanima kako se našao baš u tom izričaju. Zato ću za koji dan naletjeti u atelje s mikrofonima i Vicom Strgačićem da izvučemo sve njegove tajne na vidjelo. Nikola Galina će to sve fino producirati da zvuči cakum-pakum i to je to.

Podjednako ste dobri u glazbi i u slikarstvu, koja vam je od ovih umjetnosti draža?

Čini mi se da, kako godine prolaze, čovjek traži neki mir kako bi mogao pričati sa svojim unutarnjim bićem. Za to je uvijek bolja tišina i samoća, a slikarstvo je fenomenalna platforma za takvo što. Događa se nešto dubinski, kao da učite razumjeti svijet oko sebe kad rješavate neki likovni problem. Vjerujem da postoje i druge aktivnosti koje to omogućuju, ali u mom slučaju to je slikarstvo i ručni rad.

Mjuza je moja prva ljubav, a želja za izražavanjem je i tu pala na plodno tlo. To je potpuno drugačiji kreativni svijet gdje se kao interpret moram stavljati u različite uloge, atmosfere pjesama koje je napisao netko drugi. Zabavno je u svakom slučaju; adrenalin, putovanja, ljudi… punoooo ljudi. Zaključak bi bio da mi je možda trenutno draži rad na sebi - za sebe.

Jinxi su i dalje na pauzi, no vi ste nedavno predstavili projekt Baba Yaga. Kako je došlo do te suradnje sa Sašom Antićem?

Marco Grabber me navukao na foru. Nazvao me i rekao da ima jednu pjesmu koju su Antić i on zakopali i da čuju moj vokal… Naravno, ja sam pristala snimiti song "Tehnički problemi". Nakon što je prošlo par tjedana, Marco me opet zove i govori da je on shvatio da moramo napraviti cijeli album i da ima viziju. Ostalo je povijest. Svidio mi se njegov entuzijazam i vedar duh. To se danas rijetko viđa i imam veliki respekt prema takvim ljudima. Mislim da su on i Saša napravili odličan materijal. Ok, nešto sam i ja pridonijela. Uglavnom, super smo se zabavili!

Kako su nastale pjesme za projekt i je li to samo jednokratni projekt ili namjeravate i dalje surađivati?

Pjesme su derivat svakodnevnog ludila i gluparija koje živimo. Saša kao tekstopisac samo treba pogledati kroz prozor ili otići u grad, naprimjer pokušati pronaći parking… I eto ti Baba Yaga pjesme. Planovi u Hrvatskoj? Mora da se šalite… Nek nas voda nosi pa što bude.

Hoće li uskoro Baba Yaga imati i neke nastupe, a usput i što je s Jinxima?

Trenutno ne razmišljamo o nastupima, svi rade na više projekata, ali tko će znati. Kao što sam rekla, neka sve ide svojim tijekom.

Vaša kći Lucija očigledno je naslijedila suprugov i vaš talent. Hoće li se ozbiljnije baviti glazbom? Hoćemo li možda uskoro vidjeti i neki zajednički projekt Ivaniša?

Zajednički obiteljski projekt bio je ova serija koncerata u Saxu. Nastupali smo Lucija, Edo Maajka i ja kao gosti. Sve je dobilo svoj smisao jer Pips publika je fakat jedna velika obitelj. Znaaaam, znam, zvuči ofucano, ali zaista je tako i bio nam je baš pravi gušt. Sutradan smo se svi opet bacili svako na svoje zadatke. Lucija se već bavi glazbom, ali čekamo trenutak kad će se glazba početi baviti njome. Sad se sprema za prijemni i puštamo je da se fokusira na gradivo. Osim klavira, ide i na satove pjevanja pa nek se još malo brusi, a onda možda opet smislimo nešto. Ma znaš šta, kaj ćemo joj mi, imat će ona svoju ekipu!

