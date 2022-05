Vruće fotke! Naša zgodna pjevačica uživala na plaži, pokazala guzu u tangicama

Pjevačica Maja Bajamić objavila je na Instagramu fotku na kojoj je u crnom bikiniju. Maja je tako pokazala da uživa na moru, a seksi fotkom razveselila je svoje pratitelje.

Maja je podijelila seriju fotografija i video, a posebnu pažnju privlači i ona na kojoj je istaknula stražnjicu u tangicama s leopard uzorkom.

Fotke je lajkalo više od četiri tisuće ljudi, a brzo su se počeli nizati i komnetrati.

"Majo, bomba si","Seksi žena", pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Maju su brojni interesi i angažmani nagnali su je i da uđe u poduzetničke vode pa se krajem prošle godine odlučila samozaposliti.

– Odlučila sam samo službeno imati "svoju kuću" na papiru i sve što prošlih 12 godina radim zbrinuti na jedno mjesto, da protočnost materije bude na jednom mjestu s obzirom na to da sam ja protočna na sto mjesta. Bio je to samo logičan potez – otkrila je kako je do te odluke došlo. Cijeli proces ulaska u poduzetničke vode za Maju je trajao četiri mjeseca, a ona je istaknula da je razlog toliko dugom periodu njezin životni tempo koji se sastoji od svirki, sastanaka, putovanja, snimanja i svih drugih obveza.

– Hvala Ivani Paradžiković koja mi je pomogla u procesu pisanja poslovnog plana. Divno je i za mene posebno emotivno kada je žena potpora ženi – kazala je.

VIDEO Pucnjava ispred Arene u Puli tijekom snimanja scena za seriju FBI: International