Vrištala je i plakala: Evo što se stvarno dogodilo s Amber Heard i Johnnyjem Deppom

Otkriveno je što su Johnny Depp i Amber Heard točno izrekli tijekom svjedočenja za vrijeme njihovog kontroverznog razvoda 2016. godine.

Naime, 147 stranica transkripta ponovno je u fokusu jer je Johnny odlučio tužiti britanski tabloid The Sun, te se tamo nalaze izjave obje zvijezde.

- Johnny i ja njegovu drugu osobnost godinama zovemo "čudovištem", to je dio njegove osobnosti koja je prisutna kada me tuče, - rekla je Heard i dodala : - Užasno sam se bojala 'čudovišta'. (Depp je negirao navode o obiteljskom zlostavljanju)

Amber, 32-godišnja zvijezda filma Aquaman i 55- godišnji Depp potpuno su različito doživjeli ovu situaciju, pa je tako Heard rekla i da joj je Johnny bacio svoj telefon na nju i udario ju dok slavni glumac tvrdi da je on bio zlostavljan i da ga je glumica udarila dvaput, zbog čega je morao unajmiti dva zaštitara koji bi s njime bili u stanu, jer se bojao što bi Heard još mogla učiniti.

Glumac je rekao i kako nije bacio telefon na Amber, već na kauč i da je otišao kada je ona počela vrištati i plakati.

Kada je Deppov odvjetnik pitao glumicu jeli ikada udarila, pljusnula ili bacila neki predmet na zvijezdu filma "Fantastic Beasts", odgovorila je da je učinila što je mogla kako bi se obranila od muža koji je jači od nje.

Dokumenti sadrže i iskaze policajaca koji su pozvani u njihov dom, a oboje su izjavili kako nisu našli nikakve dokaze tučnjave, potrganih predmeta ili razbijenog stakla.

