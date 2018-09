Vladimir Kočiš Zec koncertom u Lisinskom slavi dvostruki jubilej

Vladimir Kočiš Zec ove godine slavi 70. rođendan, ali i navršava 50 godina uspješne glazbene i umjetničke karijere. Vrijedni jubileje Zec će proslaviti velikim koncertom u KD Vatroslav Lisinski u Zagrebu 6. studenog od 19.30.

Kao gosti na tom koncertu pridružiti će mu se i Massimo, Jasna Zlokić, Mirko Švenda Žiga, Miroslav Škoro, ali i neki gosti iznenađenja.

- Ljubav prema glazbi bila je ta koja je prevagnula i 50 godina kontinuirano stvaram glazbu i živim od nje. Ovo je sad idealna prilika da obilježim taj jubilej. Pokojni Arsen Dedić jednom je rekao: „Kada ti počnu nešto posebno dodjeljivati i počneš slaviti neke jubileje, onda si pri kraju“. Međutim, ja ne mislim da sam pri kraju pa ću ovaj jubilej obilježiti jednim koncertom kojim bih se htio predstaviti kao Vladimir Kočiš bez “stigme” koja se zove Novi fosili. Naime, ljudi me nekako vežu uz to veliko ime. Iako mi je to, naravno, čast, ali to nekako umanjuje sve ono što ja jesam, kao autor, kao kantautor i kao aranžer.

Od 1976., kada sam došao u grupu Novi fosili, pa sve do danas radio sam kao autor. Pišem i iza sebe imam 11 vlastitih CD-ova. Tako da ću se na tom koncertu ove godine, ako Bog da zdravlja, predstaviti kao autor koji je pisao za mnoge tamburaše, “pleh” glazbu, za klape, za rock’n’roll izvođače pa da moja publika, koja se ne broji u milijunima, ali je najvjernija publika, vidi tko je zapravo Vladimir Kočiš Zec - kazao je glazbenik u ovogodišnjem intervjuu za Večernji list.