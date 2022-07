Sjećate se Brendona iz Big Brothera? Teško ćete ga prepoznati nakon brojnih zahvata na kojima je bio

Branislav Radonić Brendon bio je natjecatelj u reality showu "Big Brother" u sezoni koja se na RTL-u prikazivala 2011. godine i svi su ga zapamtili po rečenici koju je ponavljao većini svojih ukućana, a koja je glasila: 'Nebitan si, smaraš.' Brendon je postao brzo popularan i sudjelovao je i u realityju "Zadruga", a gledatelji su ostali šokirani koliko je Brendon promijenio svoj izgled brojnim estetskim operacijama i nisu ga uopće mogli prepoznati. Toliko mu se izobličilo lice da je i sam Branislav u jednoj objavi na Instagramu rekao kako su mi upropastili lice.

- Svi doktori koji su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika, koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram, i možda YouTube i krećem sa svojom javnom osvetom, doktorima koji nemaju pojma što je estetika - napisao je Brendon. Koliko je poznato Brendon je bio na estetskim zahvatima kojima je napravio korekciju nosa, zategnuo je lice te je povećao usne. Na svom Instagram profilu često je objavljivao na kakve je sve estetske zahvate išao pa se tako pohvalio i kako je bio na tretmanu krvnom plazmom kojim je pomladio lice i taj tretman je jedan od omiljenih kod svjetski poznatih zvijezda kao što su Kim Kardashian i njezine sestre.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 27, February, 2021, Belgrade - As part of the reality show Zadruga, the first competition in dance of participants is held - Djuskovizija. Branislav Radonic Brendon. Photo: Antonio Ahel/ATAImages"n"n27, februar, 2021, Beograd - U sklopu rijalitija Zadruga odrzava se prvo takmicenje ucesnika u plesu - Djuskovizija.. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Brendon je nakon Big Brothera svoju karijeru nastavio graditi kroz reality showove, pa je osim u showu "Zadruga" sudjelovao i u realityju "Parovi" u kojem je sudjelovao u nekoliko sezona, a zatim i u showu "Maldivi". U svim ovim showovima Brendon nije birao način komunikacije prema ostalim sudionicima i često je bio bezobrazan i vrijeđao ih je. U kolovozu 2021. godine je pokrenuo i svoj YouTube kanal na kojem najčešće govori o natjecateljima s kojima je bio u "Zadruzi" i ostalim showovima i ima preko deset tisuća pratitelja na svom profilu.

VIDEO Pukla ljubav poznatog para: Nika Turković i Matija Cvek prekinuli dugogodišnju vezu