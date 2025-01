Vitomira Lončar o novoj životnoj ulozi: Nisam klasična baka, a ni klasična mama. Ja sam 11 dana od carskog reza išla raditi

Prije mjesec dana na proslavi 35. godina rada kazališta Mala scena glumica Vitomira Lončar saznala je da je postala baka. Njezina kći Buga Marija rodila je sina kojem su ona i suprug Matej Milošev dali ime Mai Izidor koji je unio veliko veselje u obitelj, a Vitomira i njezin suprug Ivica privikavaju se na činjenicu da su sada baka i djed. - Rodio se unuk koji je gigant, rodio se s 54 centimetra i 4,3 kilograma. Sad, mjesec dana kasnije ima 5,7 kilograma i 57 centimetara. Već sad čovjek dobije muskulfiber kad ga primi. Ali, moraš se isto tako privikavati i adaptirati na to da si baka, da nisi mama, da nemaš ti što kome govoriti što će napraviti, da možeš samo biti tu da podržavaš, da daješ ljubav i to je to - ispričala je Vitomira za IN Magazin.

Njezina kći i zet prošlo ljeto su nakon sedam mjeseci veze sklopili građanski brak u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu. Par se upoznao kroz suradnju na predstavama u kazalištu 'Mala scena', gdje oboje igraju, a on i piše predstave za djecu. Kako Vitomira i Ivica žive i rade u Kini zadnjih nekoliko godina tek sad su imali priliku duže vremena provesti s Matejem i zajedno su bili na zimovanju i Vitomira uživa gledati svoju kći njezinom obitelji.

Vitomira kaže kako nije klasična baka, kao što nije bila ni klasična mama. - Došla sam pomoć, samo ja nisam recimo klasična baka, ja nisam bila ni klasična mama. Ja sam 11 dana od carskog reza išla raditi, bila je tada mala vizija i morala sam raditi. Bio je rat i moj suprug Ivica on je preuzeo Bugu kad je bila beba. Sad sam se vratila u kazalište koje vodi Buga da malo sad ovdje pomognem kad nje nema - kaže glumica. Ispričala je kako se ona nakon 11 dana nakon poroda vratila na posao jer nije imala izbora. - Ja sam 11 dana nakon carskog reza išla raditi, bila je tada Malavizija i morala sam raditi. Bio je rat i moj suprug Ivica je preuzeo Bugu kad je bila beba tako da ja to iskustvo s bebom baš i nemam. I nisam ni sada preuzela ništa od toga, ali sam se vratila u kazalište koje vodi Buga da malo sad ovdje pomognem kad nje nema - rekla je glumica u razgovoru za IN Magazin.